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Anthropic и OpenAI ищут более мелкие центры обработки данных

Anthropic и OpenAI ищут более мелкие центры обработки данных - 18.09.2026, ПРАЙМ

Anthropic и OpenAI ищут более мелкие центры обработки данных

Anthropic и OpenAI ищут более мелкие центры обработки данных (ЦОДы) - с мощностью в диапазоне 20-30 МВт - в рамках гонки за развертывание мощностей в области... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:16+0300

2026-09-18T15:16+0300

2026-09-18T15:16+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Anthropic и OpenAI ищут более мелкие центры обработки данных (ЦОДы) - с мощностью в диапазоне 20-30 МВт - в рамках гонки за развертывание мощностей в области искусственного интеллекта, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. "Anthropic и OpenAI ищут возможности для заключения более мелких сделок в сфере центров обработки данных для искусственного интеллекта, поскольку набирает обороты гонка за доступ к инфраструктуре, необходимой для развертывания рабочих нагрузок", - передает телеканал. Обе компании за последний год получили объекты мощностью в несколько сотен МВт и ГВт. Однако, по словам источников, теперь технологические гиганты также ищут предложения аренды вычислительных мощностей для гораздо меньших проектов - мощностью 20-30 МВт. Как заявляют собеседники CNBC, Anthropic обсуждала проекты такого масштаба в Великобритании и странах Северной Европы, а OpenAI рассматривала возможности в Северной Европе. Кроме того, известно о переговорах обеих компаний касательно размещения в США. Небольшие ЦОДы позволяют быстрее получать доступ к готовым вычислительным мощностям и подходят для инференса - повседневной работы уже обученных моделей искусственного интеллекта, для которой можно использовать несколько относительно небольших кластеров, уточняет телеканал. Согласно прогнозу занимающейся недвижимостью компании JLL, в следующем году доля мощностей ЦОДов, используемых для инференса, превысит долю мощностей, задействованных для обучения моделей. И если в прошлом году на инференс приходилось 9% всей нагрузки и 14% - на обучение, а к 2030 году показатели могут составить 37% и 13% соответственно. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

северная европа

великобритания

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технологии, бизнес, северная европа, великобритания, сша, openai, cnbc, цод