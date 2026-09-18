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В МИД прокомментировали нарушение интересов российских операторов в Армении
В МИД прокомментировали нарушение интересов российских операторов в Армении - 18.09.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали нарушение интересов российских операторов в Армении
Нарушение законных интересов российских экономических операторов в Армении не останется без должной реакции с российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:26+0300
2026-09-18T16:26+0300
2026-09-18T16:26+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Нарушение законных интересов российских экономических операторов в Армении не останется без должной реакции с российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Внимательно следим за соблюдением законных интересов российских экономических операторов в Армении. Их нарушение не только нанесет ущерб инвестиционному климату республики, но и не останется без должной реакции с российской стороны", - говорится в ответе Галузина на вопрос СМИ. По его словам, в республике наблюдаются признаки передела собственности по политическим мотивам. Яркий пример - это продолжающаяся национализация "Электрических сетей Армении" бизнесмена Самвела Карапетяна, похожая на политически мотивированную расправу, указал дипломат.
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россия, мировая экономика, армения, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, МИД РФ
В МИД прокомментировали нарушение интересов российских операторов в Армении
МИД РФ: нарушение интересов российских операторов в Армении не останется без реакции