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Шевцов: захваты в Армении ударят по ее экономике - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Шевцов: захваты в Армении ударят по ее экономике
Шевцов: захваты в Армении ударят по ее экономике - 18.09.2026, ПРАЙМ
Шевцов: захваты в Армении ударят по ее экономике
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что рейдерские захваты российских предприятий в Армении станут настоящим "выстрелом в ногу"... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:48+0300
2026-09-18T12:19+0300
россия
армения
ереван
сергей шойгу
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что рейдерские захваты российских предприятий в Армении станут настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ."Подобная тактика станет настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики, учитывая, что российский бизнес создал десятки тысяч рабочих мест для республики и эффективно управляет своими активами на законных основаниях, внося значительный вклад в ВВП Армении", — подчеркнул Шевцов.Он также отметил, что следующими целями "рейдерских захватов" могут стать российские промышленные и инфраструктурные предприятия в Армении. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в отношении российского бизнеса, работающего в Армении, проявляется недружественная линия и откровенные "двойные стандарты". То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, он назвал не иначе как "рейдерским захватом".По словам Шевцова, давление со стороны официального Еревана идет не только на российский бизнес, но и на предпринимателей Армении, не согласных с политикой премьер-министра Никола Пашиняна и находящихся в оппозиции."Так, в июле текущего года у лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна были изъяты крупные активы — "Ереванский коньячный винно-водочный комбинат Ереван Ной" и завод "Араратцемент", что привело к простою производства, убыткам и социальным волнениям среди сотрудников предприятий", — отметил он.Экономические "кнут и рейдерство" становятся вполне рабочим инструментом армянских властей, проводящих выгодную им политику по ухудшению условий для российских компаний и занятых на них собственных граждан, а также "зачистки" политического поля от своих главных конкурентов, резюмировал Шевцов.
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россия, армения, ереван, сергей шойгу
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Ереван, Сергей Шойгу
11:48 18.09.2026 (обновлено: 12:19 18.09.2026)
 
Шевцов: захваты в Армении ударят по ее экономике

Шевцов: у Царукяна изъяли "Ереван Ной" и "Араратцемент", что привело к простою и волнениям

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов заявил, что рейдерские захваты российских предприятий в Армении станут настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Подобная тактика станет настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики, учитывая, что российский бизнес создал десятки тысяч рабочих мест для республики и эффективно управляет своими активами на законных основаниях, внося значительный вклад в ВВП Армении", — подчеркнул Шевцов.
Он также отметил, что следующими целями "рейдерских захватов" могут стать российские промышленные и инфраструктурные предприятия в Армении. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в отношении российского бизнеса, работающего в Армении, проявляется недружественная линия и откровенные "двойные стандарты". То, что происходит с предприятиями и целыми отраслями, в которые Россия вложила миллиардные инвестиции, он назвал не иначе как "рейдерским захватом".
По словам Шевцова, давление со стороны официального Еревана идет не только на российский бизнес, но и на предпринимателей Армении, не согласных с политикой премьер-министра Никола Пашиняна и находящихся в оппозиции.
"Так, в июле текущего года у лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна были изъяты крупные активы — "Ереванский коньячный винно-водочный комбинат Ереван Ной" и завод "Араратцемент", что привело к простою производства, убыткам и социальным волнениям среди сотрудников предприятий", — отметил он.
Экономические "кнут и рейдерство" становятся вполне рабочим инструментом армянских властей, проводящих выгодную им политику по ухудшению условий для российских компаний и занятых на них собственных граждан, а также "зачистки" политического поля от своих главных конкурентов, резюмировал Шевцов.
 
РОССИЯАРМЕНИЯЕреванСергей Шойгу
 
 
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