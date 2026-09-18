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"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов
"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов
Ритейлер "Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:16+0300
2026-09-18T11:16+0300
2026-09-18T11:26+0300
финансы
россия
ашан
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в "Ашане". В четверг указом президента РФ активы "Ашана" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент". "В связи с Указом Президента Российской Федерации № 661 от 17 сентября 2026 года "Ашан Ритейл Россия" направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий", - говорится в сообщении. Как отмечается, компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
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финансы, россия, ашан
"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов
"Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа Путина о передаче активов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в "Ашане".
В четверг указом президента РФ активы "Ашана" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент".
"В связи с Указом Президента Российской Федерации № 661 от 17 сентября 2026 года "Ашан Ритейл Россия" направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений.
Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.