https://1prime.ru/20260918/ashan-873417413.html

"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов

"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Ашан" запросил разъяснения после указа Путина о передаче активов

Ритейлер "Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:16+0300

2026-09-18T11:16+0300

2026-09-18T11:26+0300

финансы

россия

ашан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873417413.jpg?1789720013

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ритейлер "Ашан" направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает работать в штатном режиме, сообщили РИА Новости в "Ашане". В четверг указом президента РФ активы "Ашана" переданы во временное управление "Л.Е.В. менеджмент". "В связи с Указом Президента Российской Федерации № 661 от 17 сентября 2026 года "Ашан Ритейл Россия" направила запрос о разъяснениях. После получения соответствующей информации мы сможем предоставить более детальный комментарий", - говорится в сообщении. Как отмечается, компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Согласно данным "БИР Аналитик", АО "Л.Е.В. менеджмент" зарегистрировано в октябре 2024 года. Основным видом деятельности указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, ашан