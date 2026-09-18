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Названы самые аварийные автомобили в России в 2026 году

Названы самые аварийные автомобили в России в 2026 году - 18.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые аварийные автомобили в России в 2026 году

Чаще всего в аварии на российских дорогах в 2026 году попадают черные автомобили, а также белые, серые, коричневые и синие машины, рассказали РИА Новости в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T04:09+0300

2026-09-18T04:09+0300

2026-09-18T04:09+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Чаще всего в аварии на российских дорогах в 2026 году попадают черные автомобили, а также белые, серые, коричневые и синие машины, рассказали РИА Новости в страховой компании "Согласие". "В 2025 году первое место по аварийности заняли белые автомобили, а в 2026 — черные. По сравнению с предыдущим годом состав первой пятерки антилидеров практически не изменился. В топ аварийных также вошли серые, коричневые и синие машины", – рассказали в компании. "По абсолютным числам ДТП с черными и белыми автомобилями большие - это самые распространенные цвета машин на дорогах", - объясняет заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов. "При этом разница между лидерами рейтинга в этом году минимальна — всего несколько десятков случаев. Самый аварийный цвет может смениться до конца года", — добавил он. Распространенное мнение о том, что яркий цвет делает машину более заметной на дороге и что снижает вероятность ДТП, не находит значимого подтверждения в статистике страховщика. "Оранжевые и красные автомобили попадают в аварии в 14% случаев, а черные и серые - в 15%", - рассказали в компании. "При выборе автомобиля не стоит ориентироваться на цвет. Это не фактор безопасности. Куда важнее, как водитель ведет машину: соблюдает скоростной режим, учитывает дорожные и погодные условия. А в темное время суток — следит за исправностью световых приборов и использует их по правилам", - советуют эксперты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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