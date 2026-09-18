https://1prime.ru/20260918/baffet-873424774.html
Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway
Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway - 18.09.2026, ПРАЙМ
Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, его место займет его сын - Говард Баффет, следует из пресс-релиза инвестиционного | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:51+0300
2026-09-18T13:51+0300
2026-09-18T14:35+0300
уоррен баффет
berkshire hathaway
berkshire
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873424774.jpg?1789731321
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, его место займет его сын - Говард Баффет, следует из пресс-релиза инвестиционного холдинга."В соответствии с долгосрочным планом преемственности компании совет директоров избрал Говарда Г. Баффета, директора Berkshire с 1993 года, председателем совета директоров", - говорится в сообщении.Berkshire Hathaway также назначил Уоррена Баффета почетным председателем в знак признания его вклада в развитие компании и его владельцев. Баффетт останется членом совета директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и видением, говорится в сообщении.Американский предприниматель, известный в мире "оракул из Омахи", Уоррен Баффет в конце декабря покинул пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет.Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Уоррена Баффета составляет 145 миллиардов долларов, он занимает десятое место среди богатейших людей мира.Berkshire Hathaway - американский инвестиционный холдинг, она и ее дочерние компании занимаются различными видами деятельности, включая страхование и перестрахование, коммунальные услуги и энергетику, грузовые железнодорожные перевозки, производство, оказание услуг и розничную торговлю.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уоррен баффет, berkshire hathaway, berkshire
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway, Berkshire
Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway
Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уоррен Баффет покидает пост председателя совета директоров Berkshire Hathaway, его место займет его сын - Говард Баффет, следует из пресс-релиза инвестиционного холдинга.
"В соответствии с долгосрочным планом преемственности компании совет директоров избрал Говарда Г. Баффета, директора Berkshire с 1993 года, председателем совета директоров", - говорится в сообщении.
Berkshire Hathaway также назначил Уоррена Баффета почетным председателем в знак признания его вклада в развитие компании и его владельцев. Баффетт останется членом совета директоров и продолжит делиться своими ценными суждениями и видением, говорится в сообщении.
Американский предприниматель, известный в мире "оракул из Омахи", Уоррен Баффет в конце декабря покинул пост генерального директора инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, который он возглавлял на протяжении 60 лет.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Уоррена Баффета составляет 145 миллиардов долларов, он занимает десятое место среди богатейших людей мира.
Berkshire Hathaway - американский инвестиционный холдинг, она и ее дочерние компании занимаются различными видами деятельности, включая страхование и перестрахование, коммунальные услуги и энергетику, грузовые железнодорожные перевозки, производство, оказание услуг и розничную торговлю.