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Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,7%
Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,7% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,7%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 сентября увеличилась до 22,728 триллиона рублей с 22,562 триллиона на 4 сентября, сообщил Банк России. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:26+0300
2026-09-18T11:26+0300
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финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 сентября увеличилась до 22,728 триллиона рублей с 22,562 триллиона на 4 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 166,1 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 0,7%
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась до 22,728 трлн рублей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 11 сентября увеличилась до 22,728 триллиона рублей с 22,562 триллиона на 4 сентября, сообщил Банк России.
Таким образом, за неделю она увеличилась на 166,1 миллиарда рублей, или на 0,7%.
Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.