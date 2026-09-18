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"Космический дефицит": Зеленский выступил с тяжелым признанием
"Космический дефицит": Зеленский выступил с тяжелым признанием - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Космический дефицит": Зеленский выступил с тяжелым признанием
Владимир Зеленский в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит бюджета страны "космическим", пишет "Страна.ua". | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:59+0300
2026-09-18T20:59+0300
2026-09-18T20:59+0300
бюджет
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит бюджета страны "космическим", пишет "Страна.ua"."Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита", — заявил он.По словам Зеленского, несмотря на масштаб проблемы, Киев рассчитывает найти решение.Накануне кабинет министров подготовил проект государственного бюджета Украины на следующий год с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов. Как сообщало Reuters 12 сентября со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу, Киев больше не может полностью покрывать оборонные нужды за счет внутренних ресурсов.
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бюджет, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина
бюджет, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, УКРАИНА
"Космический дефицит": Зеленский выступил с тяжелым признанием
Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен назвал дефицит бюджета страны "космическим", пишет "Страна.ua".
"Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита", — заявил он.
По словам Зеленского, несмотря на масштаб проблемы, Киев рассчитывает найти решение.
Накануне кабинет министров подготовил проект государственного бюджета Украины на следующий год с дефицитом в 37,3 миллиарда долларов. Как сообщало Reuters 12 сентября со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолану Пидласу, Киев больше не может полностью покрывать оборонные нужды за счет внутренних ресурсов.