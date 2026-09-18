https://1prime.ru/20260918/cherepovets-873413968.html
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 18.09.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:28+0300
2026-09-18T09:28+0300
2026-09-18T09:28+0300
бизнес
череповец
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873413968.jpg?1789712883
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповец. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
череповец
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, череповец, росавиация
Бизнес, Череповец, Росавиация
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов