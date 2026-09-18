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Чернышенко назвал регионы-лидеры по числу туристических поездок - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко назвал регионы-лидеры по числу туристических поездок
Чернышенко назвал регионы-лидеры по числу туристических поездок - 18.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал регионы-лидеры по числу туристических поездок
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга десятку городов-лидеров по количеству туристических поездок вошли Татарстан, Свердловская и Тюменская области, рассказали в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T09:09+0300
2026-09-18T09:38+0300
бизнес
туризм
россия
москва
санкт-петербург
свердловская область
дмитрий чернышенко
максим решетников
росстат
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга десятку городов-лидеров по количеству туристических поездок вошли Татарстан, Свердловская и Тюменская области, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата представили информацию о туристических поездках по России за январь-июль. "В десятку лидеров по числу туристических за январь-июль 2026 года поездок вошли Москва (7,6 миллиона), Московская область (4,0 миллиона), Санкт-Петербург (4,0 миллиона), Республика Татарстан (1,9 миллиона), Свердловская область (1,3 миллиона", - говорится в сообщении. Помимо этого, в десятку лидеров вошли Тюменская, Ростовская и Нижегородская области, а также Ставропольский край, Челябинская и Ленинградская области. При этом существенный рост показали Тува, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Дагестан и Амурская область. "Видим устойчивую тенденцию у россиян на выбор отдыха в нашей стране. Более того, по данным агрегаторов, каждое пятое бронирование отеля – "домашнее", когда житель региона отдыхает в своем или соседнем регионе", - приводят в аппарате слова Чернышенко. Отмечается, что в Москве и области почти 44% всех отельных бронирований приходится на самих москвичей и жителей области, в Санкт-Петербурге и Свердловской области – около четверти. Помимо этого, заметнее всего спрос растет за пределами традиционных курортов. Так, больше всего число "домашних" бронирований выросло в Волгоградской, Ростовской, Калининградской и Самарской областях, а также в Дагестане.
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40
192
40
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бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, свердловская область, дмитрий чернышенко, максим решетников, росстат
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Свердловская область, Дмитрий Чернышенко, Максим Решетников, Росстат
09:09 18.09.2026 (обновлено: 09:38 18.09.2026)
 
Чернышенко назвал регионы-лидеры по числу туристических поездок

Чернышенко: Татарстан, Свердловская и Тюменская области вошли в десятку лидеров по туризму

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга десятку городов-лидеров по количеству туристических поездок вошли Татарстан, Свердловская и Тюменская области, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников на основе данных Росстата представили информацию о туристических поездках по России за январь-июль.
"В десятку лидеров по числу туристических за январь-июль 2026 года поездок вошли Москва (7,6 миллиона), Московская область (4,0 миллиона), Санкт-Петербург (4,0 миллиона), Республика Татарстан (1,9 миллиона), Свердловская область (1,3 миллиона", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в десятку лидеров вошли Тюменская, Ростовская и Нижегородская области, а также Ставропольский край, Челябинская и Ленинградская области.
При этом существенный рост показали Тува, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Дагестан и Амурская область.
"Видим устойчивую тенденцию у россиян на выбор отдыха в нашей стране. Более того, по данным агрегаторов, каждое пятое бронирование отеля – "домашнее", когда житель региона отдыхает в своем или соседнем регионе", - приводят в аппарате слова Чернышенко.
Отмечается, что в Москве и области почти 44% всех отельных бронирований приходится на самих москвичей и жителей области, в Санкт-Петербурге и Свердловской области – около четверти.
Помимо этого, заметнее всего спрос растет за пределами традиционных курортов. Так, больше всего число "домашних" бронирований выросло в Волгоградской, Ростовской, Калининградской и Самарской областях, а также в Дагестане.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСвердловская областьДмитрий ЧернышенкоМаксим РешетниковРосстат
 
 
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