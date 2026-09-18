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Явка на выборах в Чувашии в первый день голосования составила 27,6%

Явка на выборах в Чувашии в первый день голосования составила 27,6% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Чувашии в первый день голосования составила 27,6%

Явка на выборах в Госдуму и в госсовет Чувашии по итогам первого дня голосования превысила 27%, сообщил Избирком республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:23+0300

2026-09-18T21:23+0300

2026-09-18T21:23+0300

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финансы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму и в госсовет Чувашии по итогам первого дня голосования превысила 27%, сообщил Избирком республики. "Явка избирателей по состоянию на 20.00 часов 18 сентября составляет 27,68% (249 664 избирателя). Среди заявленных участников ДЭГ (дистанционного электронного голосования - ред.) проголосовали 72,35% (123 954 избирателя)", - сообщил избирком Чувашии. По данным избирательной комиссии республики, численность избирателей на 1 июля 2026 года в Чувашии составляет 906289 человек. Заявления об участии в дистанционном электронном голосовании подали 171 448 человек. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, финансы, чувашия, владимир путин, госдума