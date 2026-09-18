https://1prime.ru/20260918/daniya-873459916.html

Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России

Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России

Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:43+0300

2026-09-18T22:43+0300

2026-09-18T22:43+0300

дания

украина

балтийское море

сергей лавров

мид

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873459916.jpg?1789760584

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу МИД Ларса Лекке Расмуссена и министра обороны Йеппе Брууса. Во вторник Расмуссен сообщил, что министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла. Поводом стал инцидент с якобы выпуском "ложных тепловых целей" рядом с датским вертолетом в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств в сообщении МИД Дании не приводится. "Ларс Лекке и Йеппе Бруус также заявили, что комиссия по внешней политике одобрила новый пакет помощи Украине в размере 1,8 миллиарда крон (276 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По словам министров, новый пакет помощи - это ответная реакция на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем. При этом Расмуссен не придает особого значения тому, что Москва может счесть провокационными подобные действия Копенгагена, заявив в ответ на соответствующий вопрос: "Ну и пусть". Кроме того, по словам Брууса, ранее его новый украинский коллега попросил Данию о выделении средств на закупку вооружений, произведенных на самой Украине, в частности, баллистических ракет и БПЛА. Посол России в Дании Владимир Барбин ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно изучит обстоятельства, связанные с этим инцидентом. Глава дипмиссии отметил, что Москва обеспокоена попытками Дании представить провокационные маневры ее военного вертолета как "рутинную практику". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

дания

украина

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дания, украина, балтийское море, сергей лавров, мид, нато