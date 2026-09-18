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Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России
Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России
Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:43+0300
2026-09-18T22:43+0300
дания
украина
балтийское море
сергей лавров
мид
нато
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу МИД Ларса Лекке Расмуссена и министра обороны Йеппе Брууса. Во вторник Расмуссен сообщил, что министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла. Поводом стал инцидент с якобы выпуском "ложных тепловых целей" рядом с датским вертолетом в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств в сообщении МИД Дании не приводится. "Ларс Лекке и Йеппе Бруус также заявили, что комиссия по внешней политике одобрила новый пакет помощи Украине в размере 1,8 миллиарда крон (276 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По словам министров, новый пакет помощи - это ответная реакция на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем. При этом Расмуссен не придает особого значения тому, что Москва может счесть провокационными подобные действия Копенгагена, заявив в ответ на соответствующий вопрос: "Ну и пусть". Кроме того, по словам Брууса, ранее его новый украинский коллега попросил Данию о выделении средств на закупку вооружений, произведенных на самой Украине, в частности, баллистических ракет и БПЛА. Посол России в Дании Владимир Барбин ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно изучит обстоятельства, связанные с этим инцидентом. Глава дипмиссии отметил, что Москва обеспокоена попытками Дании представить провокационные маневры ее военного вертолета как "рутинную практику". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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40
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дания, украина, балтийское море, сергей лавров, мид, нато
ДАНИЯ, УКРАИНА, Балтийское море, Сергей Лавров, МИД, НАТО
22:43 18.09.2026
 
Дания хочет отправить Украине 276 миллионов долларов в пику России

DR: Дания хочет отправить Украине 276 млн долларов в ответ на инцидент с кораблем России

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дания планирует отправить Украине новый пакет помощи в размере 276 миллионов долларов в качестве ответной реакции на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем в Балтийском море, сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на главу МИД Ларса Лекке Расмуссена и министра обороны Йеппе Брууса.
Во вторник Расмуссен сообщил, что министерство иностранных дел Дании вызовет российского посла. Поводом стал инцидент с якобы выпуском "ложных тепловых целей" рядом с датским вертолетом в международных водах у берегов датского Гедсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств в сообщении МИД Дании не приводится.
"Ларс Лекке и Йеппе Бруус также заявили, что комиссия по внешней политике одобрила новый пакет помощи Украине в размере 1,8 миллиарда крон (276 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
По словам министров, новый пакет помощи - это ответная реакция на инцидент с датским вертолетом и российским кораблем. При этом Расмуссен не придает особого значения тому, что Москва может счесть провокационными подобные действия Копенгагена, заявив в ответ на соответствующий вопрос: "Ну и пусть".
Кроме того, по словам Брууса, ранее его новый украинский коллега попросил Данию о выделении средств на закупку вооружений, произведенных на самой Украине, в частности, баллистических ракет и БПЛА.
Посол России в Дании Владимир Барбин ранее заявил РИА Новости, что Россия внимательно изучит обстоятельства, связанные с этим инцидентом. Глава дипмиссии отметил, что Москва обеспокоена попытками Дании представить провокационные маневры ее военного вертолета как "рутинную практику".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ДАНИЯУКРАИНАБалтийское мореСергей ЛавровМИДНАТО
 
 
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