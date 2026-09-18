https://1prime.ru/20260918/deg-873446239.html
Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки
Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки - 18.09.2026, ПРАЙМ
Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки
Более 60% избирателей из общего числа зарегистрировавшихся для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:31+0300
2026-09-18T19:31+0300
2026-09-18T19:31+0300
россия
общество
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873446239.jpg?1789749117
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 60% избирателей из общего числа зарегистрировавшихся для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали в первые сутки, сообщил РИА Новости технический наблюдатель экспертной группы при Общественной палате РФ Сергей Слотин. В пятницу в Общественной палате РФ на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму прошло подведение итогов первого дня голосования федеральной системы ДЭГ. "В федеральной системе, из тех, кто подал заявки, 63% за первые сутки уже проголосовали. Всегда большая часть избирателей голосуют именно в первый день", - сказал Слотин. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу работает в Общественной палате РФ в течение всех дней голосования. РИА Новости - стратегический информационный партнер центра.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин, госдума
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Госдума
Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки
Слотин: более 60% избирателей проголосовали в федеральной системе ДЭГ в первые сутки
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 60% избирателей из общего числа зарегистрировавшихся для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали в первые сутки, сообщил РИА Новости технический наблюдатель экспертной группы при Общественной палате РФ Сергей Слотин.
В пятницу в Общественной палате РФ на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму прошло подведение итогов первого дня голосования федеральной системы ДЭГ.
"В федеральной системе, из тех, кто подал заявки, 63% за первые сутки уже проголосовали. Всегда большая часть избирателей голосуют именно в первый день", - сказал Слотин.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу работает в Общественной палате РФ в течение всех дней голосования. РИА Новости - стратегический информационный партнер центра.