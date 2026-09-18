https://1prime.ru/20260918/deg-873446239.html

Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки

Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки - 18.09.2026, ПРАЙМ

Более 60% избирателей проголосовали в системе ДЭГ в первые сутки

Более 60% избирателей из общего числа зарегистрировавшихся для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:31+0300

2026-09-18T19:31+0300

2026-09-18T19:31+0300

россия

общество

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873446239.jpg?1789749117

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Более 60% избирателей из общего числа зарегистрировавшихся для участия в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проголосовали в первые сутки, сообщил РИА Новости технический наблюдатель экспертной группы при Общественной палате РФ Сергей Слотин. В пятницу в Общественной палате РФ на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами в Госдуму прошло подведение итогов первого дня голосования федеральной системы ДЭГ. "В федеральной системе, из тех, кто подал заявки, 63% за первые сутки уже проголосовали. Всегда большая часть избирателей голосуют именно в первый день", - сказал Слотин. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами в Государственную думу работает в Общественной палате РФ в течение всех дней голосования. РИА Новости - стратегический информационный партнер центра.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин, госдума