Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/dizel-873431346.html
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля
Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:45+0300
2026-09-18T15:49+0300
мировая экономика
ормузский пролив
дизельное топливо
цены на дизель
дизель
топливо
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/67/835716789_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a9ba60b1b9ff8ddcd2cfa3ddb79765e0.jpg
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона в издании Sonar21.Ссылаясь на аналитическую записку эксперта по энергетике Карла Миллера, Джонсон подчеркивает, что дефицит возник именно в нефтепродуктах, а не в сырой нефти.&quot;Предложение должно восстановиться, либо потребление должно снизиться. Когда резервы исчерпаны, третьего варианта нет&quot;, — цитирует Миллера эксперт.Джонсон выделяет три одновременно действующих фактора: конфликт в районе Ормузского пролива, выводящий около одной восьмой мирового предложения; запрет России на экспорт дизеля после ударов беспилотников, выведших из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны; и наступление зимнего спроса при опустевших резервуарах.Кроме того, бывший аналитик ЦРУ отмечает, что топливо получает тот, кто способен профинансировать его поставку, а не тот, кому оно нужнее всего."Финансово более слабые импортеры могут потерять доступ к поставкам еще до того, как более крупные экономики вообще почувствуют давление", — констатирует Джонсон.Он подчеркивает, что для преодоления дефицита нужен не суточный баланс, а устойчивый избыток предложения."Либо восстанавливается предложение, либо падает потребление. А падение потребления означает не выход из кризиса. Оно означает, что кризис наступил", — заключает Джонсон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260915/dizel-873323118.html
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/67/835716789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44be30312f03c936af92741440288e0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ормузский пролив, дизельное топливо, цены на дизель, дизель, топливо, сша
Мировая экономика, Ормузский пролив, дизельное топливо, цены на дизель, дизель, топливо, США
15:45 18.09.2026 (обновлено: 15:49 18.09.2026)
 
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля

Джонсон: рынок дизеля в США перешел в фазу физического дефицита

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона в издании Sonar21.
Ссылаясь на аналитическую записку эксперта по энергетике Карла Миллера, Джонсон подчеркивает, что дефицит возник именно в нефтепродуктах, а не в сырой нефти.

"Предложение должно восстановиться, либо потребление должно снизиться. Когда резервы исчерпаны, третьего варианта нет", — цитирует Миллера эксперт.

Джонсон выделяет три одновременно действующих фактора: конфликт в районе Ормузского пролива, выводящий около одной восьмой мирового предложения; запрет России на экспорт дизеля после ударов беспилотников, выведших из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны; и наступление зимнего спроса при опустевших резервуарах.
Кроме того, бывший аналитик ЦРУ отмечает, что топливо получает тот, кто способен профинансировать его поставку, а не тот, кому оно нужнее всего.
"Финансово более слабые импортеры могут потерять доступ к поставкам еще до того, как более крупные экономики вообще почувствуют давление", — констатирует Джонсон.
Он подчеркивает, что для преодоления дефицита нужен не суточный баланс, а устойчивый избыток предложения.
"Либо восстанавливается предложение, либо падает потребление. А падение потребления означает не выход из кризиса. Оно означает, что кризис наступил", — заключает Джонсон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2026
"Мучительно дорого": перемирие Трампа не спасет рынок дизеля, пишет Reuters
15 сентября, 19:02
 
Мировая экономикаОрмузский проливдизельное топливоцены на дизельдизельтопливоСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала