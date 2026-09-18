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"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля - 18.09.2026, ПРАЙМ
"Кризис наступил": американцев предупредили о дефиците дизеля
Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:45+0300
2026-09-18T15:45+0300
2026-09-18T15:49+0300
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона в издании Sonar21.Ссылаясь на аналитическую записку эксперта по энергетике Карла Миллера, Джонсон подчеркивает, что дефицит возник именно в нефтепродуктах, а не в сырой нефти."Предложение должно восстановиться, либо потребление должно снизиться. Когда резервы исчерпаны, третьего варианта нет", — цитирует Миллера эксперт.Джонсон выделяет три одновременно действующих фактора: конфликт в районе Ормузского пролива, выводящий около одной восьмой мирового предложения; запрет России на экспорт дизеля после ударов беспилотников, выведших из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны; и наступление зимнего спроса при опустевших резервуарах.Кроме того, бывший аналитик ЦРУ отмечает, что топливо получает тот, кто способен профинансировать его поставку, а не тот, кому оно нужнее всего."Финансово более слабые импортеры могут потерять доступ к поставкам еще до того, как более крупные экономики вообще почувствуют давление", — констатирует Джонсон.Он подчеркивает, что для преодоления дефицита нужен не суточный баланс, а устойчивый избыток предложения."Либо восстанавливается предложение, либо падает потребление. А падение потребления означает не выход из кризиса. Оно означает, что кризис наступил", — заключает Джонсон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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мировая экономика, ормузский пролив, дизельное топливо, цены на дизель, дизель, топливо, сша
Мировая экономика, Ормузский пролив, дизельное топливо, цены на дизель, дизель, топливо, США
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Мировой рынок средних дистиллятов — дизеля, авиатоплива и керосина — перешел в фазу физического дефицита, когда предложение уже не покрывает спрос, пишет ИноСМИ со ссылкой на колонку бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона в издании Sonar21.
Ссылаясь на аналитическую записку эксперта по энергетике Карла Миллера, Джонсон подчеркивает, что дефицит возник именно в нефтепродуктах, а не в сырой нефти.
"Предложение должно восстановиться, либо потребление должно снизиться. Когда резервы исчерпаны, третьего варианта нет", — цитирует Миллера эксперт.
Джонсон выделяет три одновременно действующих фактора: конфликт в районе Ормузского пролива, выводящий около одной восьмой мирового предложения; запрет России на экспорт дизеля после ударов беспилотников, выведших из строя около четверти нефтеперерабатывающих мощностей страны; и наступление зимнего спроса при опустевших резервуарах.
Кроме того, бывший аналитик ЦРУ отмечает, что топливо получает тот, кто способен профинансировать его поставку, а не тот, кому оно нужнее всего.
"Финансово более слабые импортеры могут потерять доступ к поставкам еще до того, как более крупные экономики вообще почувствуют давление", — констатирует Джонсон.
Он подчеркивает, что для преодоления дефицита нужен не суточный баланс, а устойчивый избыток предложения.
"Либо восстанавливается предложение, либо падает потребление. А падение потребления означает не выход из кризиса. Оно означает, что кризис наступил", — заключает Джонсон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> "Мучительно дорого": перемирие Трампа не спасет рынок дизеля, пишет Reuters