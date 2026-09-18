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Сельчане Чувашии поблагодарили Путина за подведенный к Дому культуры газ

Сельчане Чувашии поблагодарили Путина за подведенный к Дому культуры газ - 18.09.2026, ПРАЙМ

Сельчане Чувашии поблагодарили Путина за подведенный к Дому культуры газ

Жители деревни Кильдишево в Чувашии поблагодарили президента России Владимира Путина за газификацию сельского Дома культуры. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:40+0300

2026-09-18T18:40+0300

2026-09-18T18:40+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жители деревни Кильдишево в Чувашии поблагодарили президента России Владимира Путина за газификацию сельского Дома культуры. Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. Среди них – подключение к газораспределительным сетям теплогенерирующей установки сельского Дома культуры в деревне Кильдишево Ядринского муниципального округа Чувашской республики. "Сегодня для нашего Дома культуры и для всей деревни по-настоящему исторический день. У нас будет газ. И это совсем другие условия для работы и творчества. В нашем Доме культуры занимается сотня людей разного возраста. В уютных по-настоящему теплых стенах дети и взрослые могут заниматься круглый год. А наш Дом культуры станет еще более востребованным местом для притяжения всех местных жителей", - рассказала Путину директор Централизованной клубной системы Ядринского муниципального округа Ирина Александрова. Она поблагодарила президента "за внимание к нуждам сельских территорий, за реальную поддержку". В свою очередь первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров доложил главе государства, что теперь, когда в Кильдишевский дом культуры пришло тепло, дети и взрослые не только будут заниматься в комфорте, но и не станут уезжать в города, будут развивать таланты у себя на родине. "Всего в России более 40 тысяч домов культуры. Абсолютное большинство из них находится в деревнях и школах. Именно здесь настоящая душа России. Наши дома культуры объединяют сотни наций, народностей, национальных и этнических групп", - сказал депутат Госдумы.

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россия, общество , чувашия, владимир путин, госдума, единая россия