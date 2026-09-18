https://1prime.ru/20260918/ekspert-873413332.html

Эксперт назвал главную сложность при перевозке вакцин

Эксперт назвал главную сложность при перевозке вакцин - 18.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвал главную сложность при перевозке вакцин

Главная сложность при транспортировке любой вакцины - необходимость сохранять температурный режим на протяжении всей цепочки поставок, рассказал РИА Новости... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:57+0300

2026-09-18T08:57+0300

2026-09-18T08:57+0300

общество

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Главная сложность при транспортировке любой вакцины - необходимость сохранять температурный режим на протяжении всей цепочки поставок, рассказал РИА Новости коммерческий директор ГК "Сантэнс" Сергей Максимов. "Главная сложность при перевозке вакцин – необходимость соблюдения "холодовой цепи", позволяющей сохранить установленный для конкретного препарата температурный режим на протяжении всей логистической цепочки. Для многих вакцин используется режим от +2 до +8 °C с построенной регистрацией показаний температурного режима каждую минуту на всем пути следования", - рассказал Максимов. Он пояснил, что вакцины могут терять свою иммуногенную активность со временем, вследствие воздействия тепла или переохлаждения, и поддержание правильного температурного режима на этапах хранения и транспортировки такой продукции - критическая задача для сохранения активности препарата и эффекта от вакцинации. При этом повлиять на качество препарата может даже краткосрочное воздействие слишком высокой или низкой температуры в момент погрузки, выгрузки, промежуточного хранения и перегрузки. Дополнительные угрозы создают и неисправность холодильного оборудования, длительное открытие дверей кузова, неправильная подготовка хладоэлементов, задержки на маршруте, нарушение упаковки и несоблюдение требований к размещению груза. "По этой причине при перевозке вакцин применяются терморегистраторы, позволяющие фиксировать температуру на протяжении всего маршрута, специальные термоконтейнеры или рефрижераторный транспорт, а также предусмотренные регламентом меры реагирования на технические неисправности и задержки в доставке", - отметил Максимов. Важны предварительная проверка автомобиля, контроль времени погрузки и выгрузки, минимизация перегрузок и наличие резервного сценария на случай нештатной ситуации, заключил он. Группа компаний "Сантэнс" работает на рынке фармацевтической логистики. Через терминалы группы проходит таможенная очистка более 40% ввоза лекарственных средств в страну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество