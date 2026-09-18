https://1prime.ru/20260918/energetika-873460452.html
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат
Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:55+0300
2026-09-18T22:55+0300
2026-09-18T22:55+0300
энергетика
россия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Андрей Лямин. Выступая на церемонии закрытия международной образовательной программы "Энергетическая статистика: новые возможности управления данными" для специалистов стран АСЕАН и Восточной Африки в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дипломат подчеркнул, что Россия остается надежным и предсказуемым партнером для государств Юго-Восточной Азии. "Наши лидеры договорились предпринимать активные шаги по укреплению устойчивости топливно-энергетических комплексов региона, чтобы компенсировать негативные последствия внешнеполитических авантюр ряда стран Запада", - сказал Лямин. Он напомнил, что на саммите в Казани стороны приняли совместное заявление по энергетике и уже согласовали новый план действий. "Энергетическая повестка нашего диалога с АСЕАН весьма обширна. Наряду с традиционными направлениями мы активно развиваем взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности. Мы также знаем о высоком интересе азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики", - добавил дипломат.
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россия, запад, асеан, энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ЗАПАД, АСЕАН, энергетика
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат
Лямин: Россия и АСЕАН договорились вместе защищать свою энергетику от действий Запада
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Андрей Лямин.
Выступая на церемонии закрытия международной образовательной программы "Энергетическая статистика: новые возможности управления данными" для специалистов стран АСЕАН и Восточной Африки в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дипломат подчеркнул, что Россия остается надежным и предсказуемым партнером для государств Юго-Восточной Азии.
"Наши лидеры договорились предпринимать активные шаги по укреплению устойчивости топливно-энергетических комплексов региона, чтобы компенсировать негативные последствия внешнеполитических авантюр ряда стран Запада", - сказал Лямин.
Он напомнил, что на саммите в Казани стороны приняли совместное заявление по энергетике и уже согласовали новый план действий.
"Энергетическая повестка нашего диалога с АСЕАН весьма обширна. Наряду с традиционными направлениями мы активно развиваем взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности. Мы также знаем о высоком интересе азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики", - добавил дипломат.