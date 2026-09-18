https://1prime.ru/20260918/energetika-873460452.html

Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат

Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат

Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:55+0300

2026-09-18T22:55+0300

2026-09-18T22:55+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Андрей Лямин. Выступая на церемонии закрытия международной образовательной программы "Энергетическая статистика: новые возможности управления данными" для специалистов стран АСЕАН и Восточной Африки в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дипломат подчеркнул, что Россия остается надежным и предсказуемым партнером для государств Юго-Восточной Азии. "Наши лидеры договорились предпринимать активные шаги по укреплению устойчивости топливно-энергетических комплексов региона, чтобы компенсировать негативные последствия внешнеполитических авантюр ряда стран Запада", - сказал Лямин. Он напомнил, что на саммите в Казани стороны приняли совместное заявление по энергетике и уже согласовали новый план действий. "Энергетическая повестка нашего диалога с АСЕАН весьма обширна. Наряду с традиционными направлениями мы активно развиваем взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности. Мы также знаем о высоком интересе азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики", - добавил дипломат.

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россия, запад, асеан, энергетика