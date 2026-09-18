Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260918/energetika-873460452.html
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат
Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:55+0300
2026-09-18T22:55+0300
энергетика
россия
запад
асеан
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873460452.jpg?1789761341
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Андрей Лямин. Выступая на церемонии закрытия международной образовательной программы "Энергетическая статистика: новые возможности управления данными" для специалистов стран АСЕАН и Восточной Африки в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дипломат подчеркнул, что Россия остается надежным и предсказуемым партнером для государств Юго-Восточной Азии. "Наши лидеры договорились предпринимать активные шаги по укреплению устойчивости топливно-энергетических комплексов региона, чтобы компенсировать негативные последствия внешнеполитических авантюр ряда стран Запада", - сказал Лямин. Он напомнил, что на саммите в Казани стороны приняли совместное заявление по энергетике и уже согласовали новый план действий. "Энергетическая повестка нашего диалога с АСЕАН весьма обширна. Наряду с традиционными направлениями мы активно развиваем взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности. Мы также знаем о высоком интересе азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики", - добавил дипломат.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, асеан, энергетика
Энергетика, РОССИЯ, ЗАПАД, АСЕАН, энергетика
22:55 18.09.2026
 
Россия и АСЕАН защитят свою энергетику от действий Запада, заявил дипломат

Лямин: Россия и АСЕАН договорились вместе защищать свою энергетику от действий Запада

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия и страны АСЕАН договорились вместе защищать свои энергетические рынки от негативного влияния политики Запада, заявил заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Андрей Лямин.
Выступая на церемонии закрытия международной образовательной программы "Энергетическая статистика: новые возможности управления данными" для специалистов стран АСЕАН и Восточной Африки в РЭУ имени Г.В. Плеханова, дипломат подчеркнул, что Россия остается надежным и предсказуемым партнером для государств Юго-Восточной Азии.
"Наши лидеры договорились предпринимать активные шаги по укреплению устойчивости топливно-энергетических комплексов региона, чтобы компенсировать негативные последствия внешнеполитических авантюр ряда стран Запада", - сказал Лямин.
Он напомнил, что на саммите в Казани стороны приняли совместное заявление по энергетике и уже согласовали новый план действий.
"Энергетическая повестка нашего диалога с АСЕАН весьма обширна. Наряду с традиционными направлениями мы активно развиваем взаимодействие в сферах низкоуглеродной энергетики, внедрения возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности. Мы также знаем о высоком интересе азиатских стран к российским технологиям ядерной энергетики", - добавил дипломат.
 
ЭнергетикаРОССИЯЗАПАДАСЕАНэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала