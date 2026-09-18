https://1prime.ru/20260918/energoholding-873426069.html
В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ
В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ - 18.09.2026, ПРАЙМ
В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочерняя компания "Газпрома") активно ведет строительство двух энергоблоков в Москве суммарной мощностью около 500 МВт - по одному | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:24+0300
2026-09-18T14:24+0300
2026-09-18T14:33+0300
россия
москва
газпром
россети
газпром энергохолдинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426069.jpg?1789731233
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочерняя компания "Газпрома") активно ведет строительство двух энергоблоков в Москве суммарной мощностью около 500 МВт - по одному на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, работы ведутся согласно графикам, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Денис Федоров. Прошлой осенью ГЭХ приступил к проектированию двух энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, а также заключил ряд договоров с компаниями - "Россетями" и основными производителями оборудования. Строительство новых энергоблоков в Москве было утверждено правительственной комиссией по развитию электроэнергетики в рамках плана развития московской энергосистемы с 2025 по 2032 год. "По ТЭЦ-25 и по ТЭЦ-26 все в графиках, строительство идет очень активно", - ответил Федоров на вопрос, на каком этапе находится строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ. На ТЭЦ-25 срок ввода в эксплуатацию газовой турбины - 2027 год, уточнил Федоров. Однако ГЭХ сталкивается с определенными проблемами, в частности, они связаны с тем, что необходимо делать большой объем электротехнических работ совместно с "Россетями". "Мы в контакте с руководством "Россетей" и надеемся, что мы этот вопрос сумеем решить", - добавил гендиректор. "Газпром энергохолдинг" - на 100% дочерняя компания "Газпрома". Крупнейший в России владелец электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, газпром, россети, газпром энергохолдинг
РОССИЯ, МОСКВА, Газпром, Россети, Газпром энергохолдинг
В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ
Федоров: строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ идет активно
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочерняя компания "Газпрома") активно ведет строительство двух энергоблоков в Москве суммарной мощностью около 500 МВт - по одному на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, работы ведутся согласно графикам, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Денис Федоров.
Прошлой осенью ГЭХ приступил к проектированию двух энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, а также заключил ряд договоров с компаниями - "Россетями" и основными производителями оборудования. Строительство новых энергоблоков в Москве было утверждено правительственной комиссией по развитию электроэнергетики в рамках плана развития московской энергосистемы с 2025 по 2032 год.
"По ТЭЦ-25 и по ТЭЦ-26 все в графиках, строительство идет очень активно", - ответил Федоров на вопрос, на каком этапе находится строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ.
На ТЭЦ-25 срок ввода в эксплуатацию газовой турбины - 2027 год, уточнил Федоров. Однако ГЭХ сталкивается с определенными проблемами, в частности, они связаны с тем, что необходимо делать большой объем электротехнических работ совместно с "Россетями".
"Мы в контакте с руководством "Россетей" и надеемся, что мы этот вопрос сумеем решить", - добавил гендиректор.
"Газпром энергохолдинг" - на 100% дочерняя компания "Газпрома". Крупнейший в России владелец электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.