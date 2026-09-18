https://1prime.ru/20260918/energoholding-873426069.html

В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ

В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ - 18.09.2026, ПРАЙМ

В ГЭХ рассказали о строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочерняя компания "Газпрома") активно ведет строительство двух энергоблоков в Москве суммарной мощностью около 500 МВт - по одному | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:24+0300

2026-09-18T14:24+0300

2026-09-18T14:33+0300

россия

москва

газпром

россети

газпром энергохолдинг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426069.jpg?1789731233

ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочерняя компания "Газпрома") активно ведет строительство двух энергоблоков в Москве суммарной мощностью около 500 МВт - по одному на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, работы ведутся согласно графикам, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Денис Федоров. Прошлой осенью ГЭХ приступил к проектированию двух энергоблоков на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26, а также заключил ряд договоров с компаниями - "Россетями" и основными производителями оборудования. Строительство новых энергоблоков в Москве было утверждено правительственной комиссией по развитию электроэнергетики в рамках плана развития московской энергосистемы с 2025 по 2032 год. "По ТЭЦ-25 и по ТЭЦ-26 все в графиках, строительство идет очень активно", - ответил Федоров на вопрос, на каком этапе находится строительство двух энергоблоков на московских ТЭЦ. На ТЭЦ-25 срок ввода в эксплуатацию газовой турбины - 2027 год, уточнил Федоров. Однако ГЭХ сталкивается с определенными проблемами, в частности, они связаны с тем, что необходимо делать большой объем электротехнических работ совместно с "Россетями". "Мы в контакте с руководством "Россетей" и надеемся, что мы этот вопрос сумеем решить", - добавил гендиректор. "Газпром энергохолдинг" - на 100% дочерняя компания "Газпрома". Крупнейший в России владелец электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, газпром, россети, газпром энергохолдинг