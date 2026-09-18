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Европейские банки должны расширяться для конкуренции с США, заявили в ЕЦБ
Европейские банки должны расширяться для конкуренции с США, заявили в ЕЦБ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Европейские банки должны расширяться для конкуренции с США, заявили в ЕЦБ
Европейские банки нуждаются в расширении масштабов деятельности и более развитых рынках капитала, чтобы конкурировать с американскими организациями, заявили... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T18:40+0300
2026-09-18T18:40+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейские банки нуждаются в расширении масштабов деятельности и более развитых рынках капитала, чтобы конкурировать с американскими организациями, заявили вице-председатель Европейского центробанка Борис Вуйчич и министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис. "Если европейские банки хотят напрямую конкурировать с крупными американскими банками, им необходимо иметь возможность работать в гораздо более широких масштабах на более развитом рынке капитала", - приводит слова Вуйчича агентство Рейтер. По его словам, добавляет агентство, банки в Евросоюзе не уступают американским по показателям ликвидности, капитализации, рентабельности и эффективности, однако отстают в сфере торговых и постторговых операций, а не в традиционных видах деятельности. Вуйчич также заявил, что ЕС должен завершить формирование банковского союза и союза сбережений и инвестиций, чтобы создать по-настоящему интегрированный финансовый рынок. Европейский финансовый рынок, отметил он, по-прежнему остается во многих отношениях крайне фрагментированным. "Более глубокая интеграция и дальнейшая трансграничная консолидация обеспечат европейским банкам масштабы, необходимые для инвестиций, инноваций и конкуренции. Нам нужны европейские банковские лидеры, способные конкурировать на мировом уровне", - цитирует Рейтер Пиерракакиса. Он также отметил, что крупнейшие американские банки инвестируют в информационные технологии в два с половиной раза больше по отношению к своим активам, чем европейские кредиторы, и этот разрыв имеет большое значение в таких областях, как искусственный интеллект, цифровые платежи и кибербезопасность.
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финансы, банки, греция, ес
Финансы, Банки, ГРЕЦИЯ, ЕС
Европейские банки должны расширяться для конкуренции с США, заявили в ЕЦБ
Вуйчич: европейские банки должны расширяться, чтобы конкурировать с США
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Европейские банки нуждаются в расширении масштабов деятельности и более развитых рынках капитала, чтобы конкурировать с американскими организациями, заявили вице-председатель Европейского центробанка Борис Вуйчич и министр финансов и экономики Греции Кириакос Пиерракакис.
"Если европейские банки хотят напрямую конкурировать с крупными американскими банками, им необходимо иметь возможность работать в гораздо более широких масштабах на более развитом рынке капитала", - приводит слова Вуйчича агентство Рейтер.
По его словам, добавляет агентство, банки в Евросоюзе не уступают американским по показателям ликвидности, капитализации, рентабельности и эффективности, однако отстают в сфере торговых и постторговых операций, а не в традиционных видах деятельности.
Вуйчич также заявил, что ЕС должен завершить формирование банковского союза и союза сбережений и инвестиций, чтобы создать по-настоящему интегрированный финансовый рынок. Европейский финансовый рынок, отметил он, по-прежнему остается во многих отношениях крайне фрагментированным.
"Более глубокая интеграция и дальнейшая трансграничная консолидация обеспечат европейским банкам масштабы, необходимые для инвестиций, инноваций и конкуренции. Нам нужны европейские банковские лидеры, способные конкурировать на мировом уровне", - цитирует Рейтер Пиерракакиса.
Он также отметил, что крупнейшие американские банки инвестируют в информационные технологии в два с половиной раза больше по отношению к своим активам, чем европейские кредиторы, и этот разрыв имеет большое значение в таких областях, как искусственный интеллект, цифровые платежи и кибербезопасность.