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Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России
Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России
Доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе, и, если южные страны выдают визы россиянам, страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи... | 18.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе, и, если южные страны выдают визы россиянам, страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из РФ давно иссякли, выступают против такой политики партнеров по ЕС, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Русофобская политика привела к открытым распрям внутри блока. Причина банальна: деньги. Российские туристы приносят миллиарды, и ради них южные страны готовы закрыть глаза на политику. Дошло до абсурда, неудобную статистику по выданным россиянам визам просто убрали из доклада", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, тем, кто уже ничего не теряет, это не понравилось. "Страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из России давно иссякли, завыли первыми. А вот Италия, Франция и Испания голосуют кошельком", - отметил Джабаров. Он напомнил, что в 2025 году ЕС выдал россиянам 477 тысяч туристических виз. При этом Италия - более 124 тысяч, Франция - свыше 120 тысяч, Испания - более 95 тысяч виз. Почти три четверти всех заявок пришлось на эти три страны. Когда речь о доходах, враждебность к русским отступает, отметил политик. "Очередные двойные стандарты: сегодня мы "ярые русофобы", а завтра - "добро пожаловать, если с деньгами". ЕС никогда не был союзом равных, он инструмент в угоду крупным игрокам", - заключил Джабаров.
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Бизнес, РОССИЯ, Балтия, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, Владимир Джабаров, ЕС
Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России
Сенатор Джабаров: доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе, и, если южные страны выдают визы россиянам, страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из РФ давно иссякли, выступают против такой политики партнеров по ЕС, заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Русофобская политика привела к открытым распрям внутри блока. Причина банальна: деньги. Российские туристы приносят миллиарды, и ради них южные страны готовы закрыть глаза на политику. Дошло до абсурда, неудобную статистику по выданным россиянам визам просто убрали из доклада", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, тем, кто уже ничего не теряет, это не понравилось.
"Страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из России давно иссякли, завыли первыми. А вот Италия, Франция и Испания голосуют кошельком", - отметил Джабаров.
Он напомнил, что в 2025 году ЕС выдал россиянам 477 тысяч туристических виз. При этом Италия - более 124 тысяч, Франция - свыше 120 тысяч, Испания - более 95 тысяч виз. Почти три четверти всех заявок пришлось на эти три страны. Когда речь о доходах, враждебность к русским отступает, отметил политик.
"Очередные двойные стандарты: сегодня мы "ярые русофобы", а завтра - "добро пожаловать, если с деньгами". ЕС никогда не был союзом равных, он инструмент в угоду крупным игрокам", - заключил Джабаров.