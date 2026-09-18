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Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России

Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Сенатор назвал причину разногласий в ЕС по отношению к России

Доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе, и, если южные страны выдают визы россиянам, страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:07+0300

2026-09-18T19:07+0300

2026-09-18T19:07+0300

бизнес

россия

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польша

италия

владимир джабаров

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Доходы от российских туристов стали причиной разногласий в Евросоюзе, и, если южные страны выдают визы россиянам, страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из РФ давно иссякли, выступают против такой политики партнеров по ЕС, заявил сенатор Владимир Джабаров. "Русофобская политика привела к открытым распрям внутри блока. Причина банальна: деньги. Российские туристы приносят миллиарды, и ради них южные страны готовы закрыть глаза на политику. Дошло до абсурда, неудобную статистику по выданным россиянам визам просто убрали из доклада", - написал сенатор в своем Telegram-канале. По его словам, тем, кто уже ничего не теряет, это не понравилось. "Страны Балтии, Скандинавии и Польша, чьи туристические потоки из России давно иссякли, завыли первыми. А вот Италия, Франция и Испания голосуют кошельком", - отметил Джабаров. Он напомнил, что в 2025 году ЕС выдал россиянам 477 тысяч туристических виз. При этом Италия - более 124 тысяч, Франция - свыше 120 тысяч, Испания - более 95 тысяч виз. Почти три четверти всех заявок пришлось на эти три страны. Когда речь о доходах, враждебность к русским отступает, отметил политик. "Очередные двойные стандарты: сегодня мы "ярые русофобы", а завтра - "добро пожаловать, если с деньгами". ЕС никогда не был союзом равных, он инструмент в угоду крупным игрокам", - заключил Джабаров.

балтия

польша

италия

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бизнес, россия, балтия, польша, италия, владимир джабаров, ес