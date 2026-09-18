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Страны ЕС не хотят увеличивать взносы в новый бюджет Евросоюза, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Страны ЕС не хотят увеличивать взносы в новый бюджет Евросоюза, пишут СМИ
Страны ЕС не хотят увеличивать взносы в новый бюджет Евросоюза, пишут СМИ - 18.09.2026, ПРАЙМ
Страны ЕС не хотят увеличивать взносы в новый бюджет Евросоюза, пишут СМИ
Страны Евросоюза не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет объединения, однако одновременно не готовы согласовать и новые... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:37+0300
2026-09-18T20:37+0300
мировая экономика
финансы
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франция
ес
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет объединения, однако одновременно не готовы согласовать и новые общеевропейские налоги для финансирования растущих расходов ЕС, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов и чиновников. По информации издания, между странами "сохраняются существенные разногласия по поводу того, насколько необходимо сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на 2028-2034 годы". "Это будет непросто", - признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя переговоры из-за существенных различий между позициями государств-членов. Проблема усугубляется тем, что правительства не проявляют готовности ни существенно увеличивать перечисления из национальных бюджетов, ни вводить предложенные Брюсселем новые источники собственных доходов ЕС. Переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-2034 годы должны завершиться соглашением государств-членов и Европарламента. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен согласовать проект бюджета до конца текущего года. Источники сообщали, что в Брюсселе опасаются, что национальные выборы в ведущих европейских странах в 2027 году, включая Францию, приведут к власти оппозицию, и ЕС останется вообще без бюджета, из которого, в том числе, оплачиваются чиновники евроинститутов.
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мировая экономика, финансы, брюссель, франция, ес, евросовет
Мировая экономика, Финансы, Брюссель, ФРАНЦИЯ, ЕС, Евросовет
20:37 18.09.2026
 
Страны ЕС не хотят увеличивать взносы в новый бюджет Евросоюза, пишут СМИ

Euractiv: страны ЕС не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Страны Евросоюза не хотят увеличивать национальные взносы в следующий семилетний бюджет объединения, однако одновременно не готовы согласовать и новые общеевропейские налоги для финансирования растущих расходов ЕС, сообщает Euractiv со ссылкой на дипломатов и чиновников.
По информации издания, между странами "сохраняются существенные разногласия по поводу того, насколько необходимо сократить предложенный Еврокомиссией бюджет на 2028-2034 годы".
"Это будет непросто", - признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, комментируя переговоры из-за существенных различий между позициями государств-членов.
Проблема усугубляется тем, что правительства не проявляют готовности ни существенно увеличивать перечисления из национальных бюджетов, ни вводить предложенные Брюсселем новые источники собственных доходов ЕС.
Переговоры по многолетней финансовой программе ЕС на 2028-2034 годы должны завершиться соглашением государств-членов и Европарламента.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что намерен согласовать проект бюджета до конца текущего года.
Источники сообщали, что в Брюсселе опасаются, что национальные выборы в ведущих европейских странах в 2027 году, включая Францию, приведут к власти оппозицию, и ЕС останется вообще без бюджета, из которого, в том числе, оплачиваются чиновники евроинститутов.
 
Мировая экономикаФинансыБрюссельФРАНЦИЯЕСЕвросовет
 
 
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