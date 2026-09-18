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"Евраз" направил два миллиарда рублей на подготовку ТЭЦ к зиме

"Евраз" направил два миллиарда рублей на подготовку ТЭЦ к зиме - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Евраз" направил два миллиарда рублей на подготовку ТЭЦ к зиме

"Евраз" направил 2 миллиарда рублей на подготовку Западно-Сибирской ТЭЦ к отопительному сезону, сообщила компания. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T08:54+0300

2026-09-18T08:54+0300

2026-09-18T08:54+0300

новокузнецк

евраз

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. "Евраз" направил 2 миллиарда рублей на подготовку Западно-Сибирской ТЭЦ к отопительному сезону, сообщила компания. "Западно-Сибирская ТЭЦ "Евраза" начала подачу тепла на социальные объекты, а также, в соответствии с графиком, утвержденным главой Новокузнецка, в жилые дома Заводского и Новоильинского районов города. На подготовку станции к зиме направили более 2 миллиарда рублей", - сказано в общении. В частности, около 450 миллионов рублей из них были направлены на инвестиционные проекты модернизации и безопасности. В ходе работ специалисты проверили и отремонтировали оборудование, отвечающее за производство тепла и электроэнергии, в основном - котлоагрегаты. На четырех из них заменили около 266 тонн поверхностей нагрева. "На нескольких агрегатах провели текущий ремонт, на котлоагрегатах № 10 и 11 — капитальный. На турбогенераторе № 4 заменили элементы парового тракта и восстановили роторы высокого и среднего давления", - уточнили в компании. Кроме того, на станции в рамках инвестпрограммы модернизировали бак запаса конденсата и систему контроля качества воздуха в производственных помещениях. Также продолжается развитие систем охраны территории, видеонаблюдения и контроля доступа, следует из релиза. В конце прошлого года "Евраз" создал одноименное публичное акционерное общество (ПАО), которое было зарегистрировано 28 ноября в Нижнем Тагиле. После реорганизации к нему были присоединены четыре филиала: "Евраз НТМК", "Евраз ЗСМК", "Западно-сибирская ТЭЦ" и "Евразруда".

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новокузнецк, евраз