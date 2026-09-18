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Мерц и коллеги: предложение ЕК по бюджету нереалистично
Мерц и коллеги: предложение ЕК по бюджету нереалистично - 18.09.2026, ПРАЙМ
Мерц и коллеги: предложение ЕК по бюджету нереалистично
Лидеры пяти стран ЕС призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:50+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Лидеры пяти стран ЕС призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы, говорится в совместной статье канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министров Нидерландов Роба Йеттена, Дании Метте Фредериксен, Австрии Кристиана Штокера и Финляндии Петтери Орпо.По мнению лидеров пяти стран Евросоюза, нынешняя финансовая программа ЕК не может служить отправной точкой для следующего финансового периода."Она чрезмерно ориентирована на субсидии… и оставляет слишком мало пространства для того, в чем Европа остро нуждается: совместных инвестициях в безопасность и оборону, конкурентоспособность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией", - говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico.Лидеры ФРГ, Нидерландов, Дании, Австрии и Финляндии назвали предложение Еврокомиссии увеличить сумму примерно на 60% в номинальном выражении "совершенно нереалистичным" - ни с экономической, ни с политической точки зрения."И уж тем более в ситуации, когда состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому мы призываем к сбалансированному сокращению предложенного ЕК объема финансирования на сотни миллиардов евро", - отмечается в статье.Авторы статьи призвали ЕС сделать политический выбор в условиях ограниченных государственных финансов, отметив, что Европа не может финансировать новые приоритеты, просто добавляя их к старым.Отдельно лидеры выступили против увеличения численности сотрудников институтов ЕС. По их мнению, на фоне сокращения штатов в национальных правительствах европейские институты должны работать с нынешней численностью персонала.Еврокомиссия в июле 2025 года представила проект многолетней финансовой программы ЕС на 2028–2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Средний объем расходов должен составить 1,26% совокупного валового национального дохода ЕС.
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мировая экономика, фрг, нидерланды, дания, фридрих мерц, ес, ек, politico
Мировая экономика, ФРГ, НИДЕРЛАНДЫ, ДАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, ЕК, Politico
Мерц и коллеги: предложение ЕК по бюджету нереалистично
Пять стран ЕС потребовали сократить проект бюджета ЕК на сотни миллиардов евро - Politico
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Лидеры пяти стран ЕС
призвали сократить на несколько сотен миллиардов евро предложение Еврокомиссии по следующему многолетнему бюджету ЕС на 2028–2034 годы, говорится в совместной статье канцлера ФРГ Фридриха Мерца
, премьер-министров Нидерландов
Роба Йеттена, Дании
Метте Фредериксен, Австрии
Кристиана Штокера и Финляндии
Петтери Орпо.
По мнению лидеров пяти стран Евросоюза, нынешняя финансовая программа ЕК
не может служить отправной точкой для следующего финансового периода.
"Она чрезмерно ориентирована на субсидии… и оставляет слишком мало пространства для того, в чем Европа
остро нуждается: совместных инвестициях в безопасность и оборону, конкурентоспособность, инновации и борьбу с нелегальной миграцией", - говорится в совместной статье, опубликованной в издании Politico
.
Лидеры ФРГ, Нидерландов, Дании, Австрии и Финляндии назвали предложение Еврокомиссии увеличить сумму примерно на 60% в номинальном выражении "совершенно нереалистичным" - ни с экономической, ни с политической точки зрения.
"И уж тем более в ситуации, когда состояние государственных финансов ряда стран-членов вызывает серьезную обеспокоенность. Поэтому мы призываем к сбалансированному сокращению предложенного ЕК объема финансирования на сотни миллиардов евро", - отмечается в статье.
Авторы статьи призвали ЕС сделать политический выбор в условиях ограниченных государственных финансов, отметив, что Европа не может финансировать новые приоритеты, просто добавляя их к старым.
Отдельно лидеры выступили против увеличения численности сотрудников институтов ЕС. По их мнению, на фоне сокращения штатов в национальных правительствах европейские институты должны работать с нынешней численностью персонала.
Еврокомиссия в июле 2025 года представила проект многолетней финансовой программы ЕС на 2028–2034 годы объемом почти 2 триллиона евро. Средний объем расходов должен составить 1,26% совокупного валового национального дохода ЕС.