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Цены на газ в Европе растут на 1,3%

Цены на газ в Европе растут на 1,3% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе растут на 1,3%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром растут на 1,3%, почти до 918 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T09:34+0300

2026-09-18T09:34+0300

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газ

торги

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нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу утром растут на 1,3%, почти до 918 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 931,8 доллара (+2,9%). А по состоянию на 8.54 мск показатель составляет 917,6 доллара (+1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 905,6 доллара за тысячу кубометров. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. По итогам августа средняя расчетная цена составила 745,4 доллара за тысячу кубометров, что на 17% выше уровня июля. В начале сентября они пробили 900 долларов, а в минувший понедельник, ненадолго, и 1000 долларов за тысячу кубометров. В конце августа СМИ со ссылкой на экспертов не исключали, что зимой биржевая стоимость газа в Европе может превысить 1200 долларов за тысячу кубометров - из-за проблем с заполнением хранилищ. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice