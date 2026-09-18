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Путин рассказал, как Европа прикрывает свои ошибки в экономике

Путин рассказал, как Европа прикрывает свои ошибки в экономике - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал, как Европа прикрывает свои ошибки в экономике

Власти европейских стран прикрывают свои ошибки в экономической политике, говоря о мнимой угрозе со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T21:59+0300

2026-09-18T21:59+0300

2026-09-18T21:59+0300

россия

мировая экономика

европа

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Власти европейских стран прикрывают свои ошибки в экономической политике, говоря о мнимой угрозе со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о том, что готовятся к войне с Россией. На мой взгляд, просто пытаются спасти свои падающие рейтинги, прикрывая ошибки в экономической и социальной политике, но не очень получается, не помогает", - сказал Путин в ходе заседания военно-промышленный комиссии. По словам президента, руководители стран Европы не стремятся услышать своих граждан, которые на выборах ясно дают понять, что не хотят войны с Россией. "Тем не менее, эти лидеры продолжают нагнетать ситуацию дальше", - добавил Путин.

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россия, мировая экономика, европа, владимир путин