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ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием

ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием - 18.09.2026, ПРАЙМ

ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о введении регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием, данная мера обеспечит прозрачность... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T11:16+0300

2026-09-18T11:16+0300

2026-09-18T11:16+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о введении регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием, данная мера обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка, сообщило ведомство. В среду было опубликовано постановление, согласно которому правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр. Изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года информация о таких сделках может предоставляться в реестр в добровольном порядке. "Документ разработан ФАС России и с 1 марта 2027 года обязывает производителей, а также участников их группы лиц предоставлять биржам сведения о внебиржевых сделках с первичным алюминием. Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении первичного алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка", - сказано в сообщении. В конце августа ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, россия, минпромторг