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ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием
ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием - 18.09.2026, ПРАЙМ
ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о введении регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием, данная мера обеспечит прозрачность... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T11:16+0300
2026-09-18T11:16+0300
рынок
россия
минпромторг
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о введении регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием, данная мера обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка, сообщило ведомство. В среду было опубликовано постановление, согласно которому правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр. Изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года информация о таких сделках может предоставляться в реестр в добровольном порядке. "Документ разработан ФАС России и с 1 марта 2027 года обязывает производителей, а также участников их группы лиц предоставлять биржам сведения о внебиржевых сделках с первичным алюминием. Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении первичного алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка", - сказано в сообщении. В конце августа ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.
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рынок, россия, минпромторг
Рынок, РОССИЯ, Минпромторг
11:16 18.09.2026
 
ФАС ввела регистрацию внебиржевых сделок с первичным алюминием

ФАС объявила о регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о введении регистрации внебиржевых сделок с первичным алюминием, данная мера обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка, сообщило ведомство.
В среду было опубликовано постановление, согласно которому правительство РФ обязало юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заключают внебиржевые договоры с первичным алюминием объемом не менее 20 тонн, вносить информацию о сделках в специальный реестр. Изменения вступают в силу с 1 марта 2027 года. При этом с 1 декабря 2026 года информация о таких сделках может предоставляться в реестр в добровольном порядке.
"Документ разработан ФАС России и с 1 марта 2027 года обязывает производителей, а также участников их группы лиц предоставлять биржам сведения о внебиржевых сделках с первичным алюминием. Принятое постановление позволит оперативно получать информацию об обращении первичного алюминия в стране и обеспечит прозрачность ценообразования для участников рынка", - сказано в сообщении.
В конце августа ФАС и Минпромторг установили норматив продаж алюминия на бирже в 10%. Как отметили тогда в службе, развитие биржевой торговли позволит создать экономически обоснованный отечественный индикатор стоимости металла и обеспечит дополнительный канал сбыта.
 
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