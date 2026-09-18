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Fesco открыла контейнерный терминал в Ростовской области - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Fesco открыла контейнерный терминал в Ростовской области
Fesco открыла контейнерный терминал в Ростовской области - 18.09.2026, ПРАЙМ
Fesco открыла контейнерный терминал в Ростовской области
Транспортная группа Fesco открыла в Батайске Ростовской области контейнерный терминал, проектная мощность которого составляет 27 тысяч TEU (ДФЭ, двадцатифутовый | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:59+0300
2026-09-18T17:03+0300
бизнес
россия
ростовская область
ростов-на-дону
новосибирск
fesco
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла в Батайске Ростовской области контейнерный терминал, проектная мощность которого составляет 27 тысяч TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщает группа. "Транспортная группа Fesco открыла контейнерный терминал в Батайске Ростовской области… Терминал расположен на участке площадью 5 га. Проектная мощность составляет 27 тысяч TEU и свыше 310 тысяч тонн в год. На объекте будет создано 46 рабочих мест", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый объект станет частью терминальной инфраструктуры группы и позволит увеличить объемы контейнерооборота в Ростовском транспортном узле. По данным компании, до открытия терминала Fesco осуществляла контейнерные операции через станцию Ростов-Западный, расположенную в зоне плотной городской застройки. "Новый объект позволит перераспределить часть грузопотока за пределы Ростова-на-Дону, снизив нагрузку на городскую дорожную сеть и железнодорожную инфраструкту. В перспективе терминал позволит увеличить регулярность контейнерных поездов между Владивостокским морским торговым портом (входит в Fesco) и Ростовской областью, а также расширить географию отправок контейнеров из южных регионов России", - заключается в сообщении. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа оперирует собственными терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке, Калининграде и Ростове-на-Дону.
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бизнес, россия, ростовская область, ростов-на-дону, новосибирск, fesco
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, РОСТОВ-НА-ДОНУ, НОВОСИБИРСК, FESCO
16:59 18.09.2026 (обновлено: 17:03 18.09.2026)
 
Fesco открыла контейнерный терминал в Ростовской области

Транспортная группа Fesco открыла в Батайске контейнерный терминал мощностью 27 тысяч TEU

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открыла в Батайске Ростовской области контейнерный терминал, проектная мощность которого составляет 27 тысяч TEU (ДФЭ, двадцатифутовый эквивалент), сообщает группа.
"Транспортная группа Fesco открыла контейнерный терминал в Батайске Ростовской области… Терминал расположен на участке площадью 5 га. Проектная мощность составляет 27 тысяч TEU и свыше 310 тысяч тонн в год. На объекте будет создано 46 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новый объект станет частью терминальной инфраструктуры группы и позволит увеличить объемы контейнерооборота в Ростовском транспортном узле. По данным компании, до открытия терминала Fesco осуществляла контейнерные операции через станцию Ростов-Западный, расположенную в зоне плотной городской застройки.
"Новый объект позволит перераспределить часть грузопотока за пределы Ростова-на-Дону, снизив нагрузку на городскую дорожную сеть и железнодорожную инфраструкту. В перспективе терминал позволит увеличить регулярность контейнерных поездов между Владивостокским морским торговым портом (входит в Fesco) и Ростовской областью, а также расширить географию отправок контейнеров из южных регионов России", - заключается в сообщении.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа оперирует собственными терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке, Калининграде и Ростове-на-Дону.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьРОСТОВ-НА-ДОНУНОВОСИБИРСКFESCO
 
 
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