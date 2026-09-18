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ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого
ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого - 18.09.2026, ПРАЙМ
ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области подала в арбитражный суд Алтайского края заявление о признании одного из крупнейших... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:07+0300
2026-09-18T10:07+0300
бизнес
финансы
омская область
москва
федресурс
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БАРНАУЛ, 18 сен – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области подала в арбитражный суд Алтайского края заявление о признании одного из крупнейших производителей мороженого в стране - АО "Русский холодъ" - банкротом, следует из сообщения на портале "Федресурс". "Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 15.09.2026 в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на "Федресурс" сообщалось, что акционеры барнаульского АО "Русский холодъ" решили ликвидировать компанию. Собрание акционеров состоялось 28 мая. Решение касается также и ликвидации акционерного общества "Торговый дом "Русский холодъ". Кредиторы вправе были заявить требования в течение двух месяцев. По информации газеты "Коммерсант", долги "Русского холода" в прошлом году превысили 12,5 миллиарда рублей, при этом инвестгруппа А1 собиралась выкупить холдинг вместе с долгами. Инвестиции в его оздоровление там оценили в 1,5 миллиарда рублей. "Русский холодъ" — один из крупнейших в России производителей мороженого. Выпускает более 140 видов продукции, в том числе "Золотой пломбир", "Юбилейное", "Лакомку", "Монарх" и другие. У компании два производства в Москве и Барнауле.
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бизнес, финансы, омская область, москва, федресурс
Бизнес, Финансы, Омская область, МОСКВА, Федресурс
10:07 18.09.2026
 
ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого

ФНС по Омской области подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого

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БАРНАУЛ, 18 сен – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области подала в арбитражный суд Алтайского края заявление о признании одного из крупнейших производителей мороженого в стране - АО "Русский холодъ" - банкротом, следует из сообщения на портале "Федресурс".
"Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 15.09.2026 в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на "Федресурс" сообщалось, что акционеры барнаульского АО "Русский холодъ" решили ликвидировать компанию. Собрание акционеров состоялось 28 мая. Решение касается также и ликвидации акционерного общества "Торговый дом "Русский холодъ". Кредиторы вправе были заявить требования в течение двух месяцев.
По информации газеты "Коммерсант", долги "Русского холода" в прошлом году превысили 12,5 миллиарда рублей, при этом инвестгруппа А1 собиралась выкупить холдинг вместе с долгами. Инвестиции в его оздоровление там оценили в 1,5 миллиарда рублей.
"Русский холодъ" — один из крупнейших в России производителей мороженого. Выпускает более 140 видов продукции, в том числе "Золотой пломбир", "Юбилейное", "Лакомку", "Монарх" и другие. У компании два производства в Москве и Барнауле.
 
БизнесФинансыОмская областьМОСКВАФедресурс
 
 
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