https://1prime.ru/20260918/fns-873415274.html

ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого

ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого - 18.09.2026, ПРАЙМ

ФНС подала заявление о банкротстве крупнейшего производителя мороженого

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области подала в арбитражный суд Алтайского края заявление о признании одного из крупнейших... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T10:07+0300

2026-09-18T10:07+0300

2026-09-18T10:07+0300

бизнес

финансы

омская область

москва

федресурс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873415274.jpg?1789715250

БАРНАУЛ, 18 сен – ПРАЙМ. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Омской области подала в арбитражный суд Алтайского края заявление о признании одного из крупнейших производителей мороженого в стране - АО "Русский холодъ" - банкротом, следует из сообщения на портале "Федресурс". "Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 15.09.2026 в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании АО "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении. Ранее со ссылкой на "Федресурс" сообщалось, что акционеры барнаульского АО "Русский холодъ" решили ликвидировать компанию. Собрание акционеров состоялось 28 мая. Решение касается также и ликвидации акционерного общества "Торговый дом "Русский холодъ". Кредиторы вправе были заявить требования в течение двух месяцев. По информации газеты "Коммерсант", долги "Русского холода" в прошлом году превысили 12,5 миллиарда рублей, при этом инвестгруппа А1 собиралась выкупить холдинг вместе с долгами. Инвестиции в его оздоровление там оценили в 1,5 миллиарда рублей. "Русский холодъ" — один из крупнейших в России производителей мороженого. Выпускает более 140 видов продукции, в том числе "Золотой пломбир", "Юбилейное", "Лакомку", "Монарх" и другие. У компании два производства в Москве и Барнауле.

омская область

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, омская область, москва, федресурс