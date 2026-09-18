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Франция выделила 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за жары - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Франция выделила 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за жары
Франция выделила 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за жары - 18.09.2026, ПРАЙМ
Франция выделила 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за жары
Франции пришлось в условиях дефицита бюджета выделить 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары, заявила в пятницу официальный представитель... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:08+0300
2026-09-18T12:08+0300
мировая экономика
франция
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ПАРИЖ, 18 сен – ПРАЙМ. Франции пришлось в условиях дефицита бюджета выделить 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары, заявила в пятницу официальный представитель французского кабмина Мод Брежон. Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжают держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро. "Помощь, направленная фермерам после того, что мы пережили этим летом, составляет 1,3 миллиарда евро. Это ложится бременем на бюджет государства", - сказала Брежон в эфире радиостанции France Inter. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявлял ранее в сентябре, что власти не смогут достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в 2026 году до уровня ниже 5%.
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мировая экономика, франция
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ
12:08 18.09.2026
 
Франция выделила 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за жары

Правительство Франции выделило 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары

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ПАРИЖ, 18 сен – ПРАЙМ. Франции пришлось в условиях дефицита бюджета выделить 1,3 миллиарда евро на помощь фермерам из-за аномальной жары, заявила в пятницу официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
Прошедшее лето стало для Франции самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года. При этом аномальные температуры пришли в страну еще в мае и продолжают держаться в сентябре. Французские власти сообщали, что экономический ущерб из-за аномальной жары может составить от 10 до 15 миллиардов евро.
"Помощь, направленная фермерам после того, что мы пережили этим летом, составляет 1,3 миллиарда евро. Это ложится бременем на бюджет государства", - сказала Брежон в эфире радиостанции France Inter.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявлял ранее в сентябре, что власти не смогут достичь поставленной цели по снижению дефицита бюджета в 2026 году до уровня ниже 5%.
 
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