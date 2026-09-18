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Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики Франции - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики Франции
Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики Франции - 18.09.2026, ПРАЙМ
Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики Франции
Глава парламентской фракции французской правой партии "Национального объединения" Марин Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики страны в случае,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:33+0300
2026-09-18T17:35+0300
мировая экономика
франция
иран
марин ле пен
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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национального объединения" Марин Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики страны в случае, если нынешние налоги на топливо не будут снижены. Ранее лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на 2027 год. "Риск, на который идет (президент Франции - ред.) Эммануэль Макрон, не внедряя это решение (снижение налогов на топливо - ред.), - это риск застопоривания экономики", - заявила Ле Пен. По ее словам, решение французских властей не снижать налоги на топливо в конечном счете приведет к потере доходов государства. Когда цены достигнут определенного уровня, французы, по возможности, просто перестанут покупать топливо, а массовое снижение потребления топлива населением приведет к масштабному сокращению доходов государства. Таким образом, государство не сможет претворить в жизнь свои планы по экономии. Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Газета Parisien сообщала, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр.
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мировая экономика, франция, иран, марин ле пен, эммануэль макрон
Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ИРАН, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
17:33 18.09.2026 (обновлено: 17:35 18.09.2026)
 
Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики Франции

Ле Пен: экономика Франции может застопориться, если налоги на топливо не будут снижены

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ПАРИЖ, 18 сен - ПРАЙМ. Глава парламентской фракции французской правой партии "Национального объединения" Марин Ле Пен предупредила о риске застопоривания экономики страны в случае, если нынешние налоги на топливо не будут снижены.
Ранее лидер французской партии зеленых "Экологи" Марин Тонделье предрекла скорые массовые протесты в стране из-за рекордного роста цен на топливо и предложенных властями мер экономии на 54 миллиарда евро в бюджете на 2027 год.
"Риск, на который идет (президент Франции - ред.) Эммануэль Макрон, не внедряя это решение (снижение налогов на топливо - ред.), - это риск застопоривания экономики", - заявила Ле Пен.
По ее словам, решение французских властей не снижать налоги на топливо в конечном счете приведет к потере доходов государства. Когда цены достигнут определенного уровня, французы, по возможности, просто перестанут покупать топливо, а массовое снижение потребления топлива населением приведет к масштабному сокращению доходов государства. Таким образом, государство не сможет претворить в жизнь свои планы по экономии.
Глава минфина Франции Ролан Лескюр заявил 11 сентября, что цены на топливо, подскочившие после начала конфликта вокруг Ирана в феврале, будут оставаться высокими еще долгое время. Газета Parisien сообщала, что средняя цена на дизельное топливо во Франции побила исторический рекорд, достигнув 2,4 евро за литр. Средняя стоимость бензина также обновила максимум, превысив отметку в 2,2 евро за литр.
 
Мировая экономикаФРАНЦИЯИРАНМарин Ле ПенЭммануэль Макрон
 
 
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