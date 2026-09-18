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"Ошибка новичка": в Белом доме отреагировали на решение ФРС повысить ставку

"Ошибка новичка": в Белом доме отреагировали на решение ФРС повысить ставку - 18.09.2026, ПРАЙМ

"Ошибка новичка": в Белом доме отреагировали на решение ФРС повысить ставку

Советник Белого дома по торговле Питер Наварро назвал ошибкой новичка решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении учетной ставки. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:56+0300

2026-09-18T16:56+0300

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Советник Белого дома по торговле Питер Наварро назвал ошибкой новичка решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении учетной ставки. По итогам сентябрьского заседания ФРС впервые за три года повысила базовую процентную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Это было первое решение регулятора по ставке после того, как в мае его председателем стал Кевин Уорш. Позднее президент США Дональд Трамп назвал решение политизированным и призвал снизить ставку до 1% или ниже. "Я правда считаю это в некотором смысле ошибкой новичка. И они поговаривают о том, чтобы повторить это (повышение ставки - ред.) в октябре", - сказал Наварро в эфире Newsmax. Более того, по мнению Наварро, Уорш может быть попросту недостаточно квалифицированным для того, чтобы принимать такие решения. Компетенции остальных членов совета ФРС, проголосовавших за повышение ставки, он не прокомментировал. "На тему причин такой ситуации есть две версии. Одна из них - это пробелы в его образовании. Он не знает, как реагировать на кризис предложения. Помните, это может вас шокировать. На самом деле он юрист. У него есть какое-то экономическое образование, но не фундаментальное. Это попросту может быть не его уровень", - добавил советник. Другая версия, по мнению Наварро, была уже озвучена Трампом и заключается в том, что решение о повышении ставки было принято по политическим причинам, а именно в рамках политики, направленной на противостояние президенту США. В конце мая Трамп заявил, что Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. Президент регулярно критиковал бывшего председателя регулятора Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл