https://1prime.ru/20260918/gaz-873437600.html

Путин заявил об укреплении газовой инфраструктуры

Путин заявил об укреплении газовой инфраструктуры - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил об укреплении газовой инфраструктуры

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:12+0300

2026-09-18T17:12+0300

россия

газ

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия за последние годы значительно укрепила газовую инфраструктуру. "За последние 20 лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру. Если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах Федерации, то сейчас - уже в 73. В предыдущие пять лет практически каждый день на карте страны появлялся новый газифицированный пункт", - сказал российский лидер в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, поэтому одна из главных задач государства заключается в том, чтобы этот ресурс служил на благо страны и ее граждан."Наша задача в том, чтобы этот ресурс (запасы газа - ред.), в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан", - добавил президент.

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россия, газ, владимир путин