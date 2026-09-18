https://1prime.ru/20260918/gaz-873440412.html
Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу
Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу
Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:50+0300
2026-09-18T17:50+0300
2026-09-18T17:50+0300
газ
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. "При этом отдельно обращаю внимание коллег, что стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома достаточно все-таки высока. И здесь, конечно, нельзя допускать чрезмерного необоснованного роста цен", - сказал он на открытии объектов газификации в режиме видеоконференции.Кроме того, Путин поддержал предложение о выделении 1,2 миллиарда рублей регионам России для субсидирования покупки газового оборудования и подключения к газовым сетям. Он также попросил правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет."Мы уже охватили программы социальной газификации... Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерты", - добавил президент.
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газ, россия, владимир путин
Газ, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу
Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение домов к газу
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу.
"При этом отдельно обращаю внимание коллег, что стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома достаточно все-таки высока. И здесь, конечно, нельзя допускать чрезмерного необоснованного роста цен", - сказал он на открытии объектов газификации в режиме видеоконференции.
Кроме того, Путин поддержал предложение о выделении 1,2 миллиарда рублей регионам России для субсидирования покупки газового оборудования и подключения к газовым сетям. Он также попросил правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет.
"Мы уже охватили программы социальной газификации... Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерты", - добавил президент.