https://1prime.ru/20260918/gaz-873440412.html

Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу

Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу - 18.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на подключение к газу

Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:50+0300

2026-09-18T17:50+0300

2026-09-18T17:50+0300

газ

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на оборудование для подключения домов к газу. "При этом отдельно обращаю внимание коллег, что стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома достаточно все-таки высока. И здесь, конечно, нельзя допускать чрезмерного необоснованного роста цен", - сказал он на открытии объектов газификации в режиме видеоконференции.Кроме того, Путин поддержал предложение о выделении 1,2 миллиарда рублей регионам России для субсидирования покупки газового оборудования и подключения к газовым сетям. Он также попросил правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счет."Мы уже охватили программы социальной газификации... Прошу правительство Российской Федерации расширить эту программу и включить в нее также и сельские дома культуры. Они выступают центрами общественной жизни на селе, куда люди приходят пообщаться, отдохнуть, посмотреть кино или послушать концерты", - добавил президент.

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газ, россия, владимир путин