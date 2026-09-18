https://1prime.ru/20260918/gazohranilischa-873430800.html

Газохранилища Словакии заполнены лишь на 52,97 процента

Газохранилища Словакии заполнены лишь на 52,97 процента - 18.09.2026, ПРАЙМ

Газохранилища Словакии заполнены лишь на 52,97 процента

Газохранилища Словакии, по данным на 17 сентября, заполнены лишь на 52,97%, на ту же дату в 2025 году показатель составлял 74,35%, сообщило словацкое издание... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:28+0300

2026-09-18T15:28+0300

2026-09-18T15:28+0300

газ

словакия

латвия

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БРАТИСЛАВА, 18 сен - ПРАЙМ. Газохранилища Словакии, по данным на 17 сентября, заполнены лишь на 52,97%, на ту же дату в 2025 году показатель составлял 74,35%, сообщило словацкое издание Pravda. "На 17 сентября наши хранилища были заполнены лишь на 52,97%. Меньше газа в хранилищах в рамках всего Европейского союза лишь у Латвии, где запасы (в газохранилищах - ред.) составляют 47,06%", - говорится в сообщении издания в пятницу. Отмечается, что 17 сентября 2025 года хранилища Словакии были заполнены на 74,35%. По информации издания, низкая заполняемость перед отопительным сезоном связана с высокими ценами, что не мотивирует трейдеров быстрее пополнять его запасы. Аналитики, на которых ссылается портал, при этом ожидают, что газ зимой будет еще дороже, чем сейчас.

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газ, словакия, латвия