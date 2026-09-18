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Межпоселковый газопровод построили на севере Нижегородской области

Межпоселковый газопровод построили на севере Нижегородской области - 18.09.2026, ПРАЙМ

Межпоселковый газопровод построили на севере Нижегородской области

Межпоселковый газопровод построили на севере Нижегородской области в городе Шахунья, газ получат 1400 домовладений и шесть котельных, доложил президенту России... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:07+0300

2026-09-18T18:07+0300

2026-09-18T18:08+0300

газ

россия

нижегородская область

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Межпоселковый газопровод построили на севере Нижегородской области в городе Шахунья, газ получат 1400 домовладений и шесть котельных, доложил президенту России Владимиру Путину глава региона Глеб Никитин. Путин в пятницу по видеосвязи принял участие в открытии объектов социальной газификации в регионах РФ. Среди них завершение строительства межпоселкового газопровода высокого давления от газораспределительной станции в районе деревни Обход Уренского района до города Шахунья Нижегородской области. "Сегодня у нас особый день. Более 15 лет шесть муниципальных округов севера Нижегородской области ждали этот газ... И спасибо специалистам "Газпрома" - они нашли технологическую возможность, чтобы решить эту проблему в кратчайшие сроки… И теперь муниципальный округ Шахунья получил газ, на очереди газификация 1400 домовладений, шести котельных. Первая котельная будет запущена уже в этом году", - сказал Никитин в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции. По словам главы региона, еще четыре муниципальных образования – Тоншаево, Тонкино, сам город Шахунья и Шаранга - получат газ уже в следующем году. "Дальше будут на очереди Ветлуга и Варнавино, и мы эту программу полностью закончим. Конечно, это совершенно другое качество жизни, другая конкурентоспособность промышленности и инвестиционная привлекательность всех этих территорий. Соответственно, появятся новые производства, рабочие места", - подчеркнул Никитин. Он также рассказал, что в регионе успешно идет программа газификации и догазификации. "Почти 50 тысяч договоров сейчас заключено, и 40 тысяч домовладений уже получили газ в рамках догазификации. При этом мы субсидировали газ не только до участка, но и, собственно, до дома. 11 тысяч домовладений получили газ по комплексному контракту. Будем продолжать эту работу", - сказал губернатор Нижегородской области.

нижегородская область

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газ, россия, нижегородская область, владимир путин, газпром