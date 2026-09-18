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ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния ТГК-2 - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния ТГК-2
ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния ТГК-2 - 18.09.2026, ПРАЙМ
ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния ТГК-2
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") находится на финальной стадии по подготовке плана по улучшению финансового состояния управляемой им компанией... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:12+0300
2026-09-18T14:14+0300
финансы
александр новак
газпром
газпром энергохолдинг
минфин рф
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") находится на финальной стадии по подготовке плана по улучшению финансового состояния управляемой им компанией ТГК-2, заявил РИА Новости гендиректор ГЭХ Денис Федоров. "Мы, надеюсь, нащупали решение. Сейчас обратились с просьбой доработать его еще месяц", - сказал он, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с планом по улучшению финансового состояния ТГК-2. Федоров уточнил, что работа по финоздоровлению ТГК-2 идет под руководством вице-премьера РФ Александра Новака. "В мае было совещание, были даны новые поручения со стороны Александра Валентиновича, со стороны Минфина РФ. Сейчас мы с "Газпромбанком" отрабатываем эти вопросы. У ТГК-2 большой долг перед "Газпромом" и большой долг перед ПСБ", - пояснил он. В вопросе продажи контрольной доли ТГК- 2 ГЭХу решения принимают Росимущество и Минфин РФ, подчеркнул Федоров. "Я думаю, что они дождутся нашего плана финансового оздоровления и после этого будут принимать решение", - добавил он. В начале июня гендиректор ГЭХа Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финоздоровления компании. Позднее правительство РФ распорядилось заключить с "Центрэнергохолдингом", входящим в ГЭХ, договор на доверительное управление ТГК-2 сроком на 1 год. В конце июня "Газпром" через ГЭХ получил право распоряжаться 83,42% голосов компании. Ранее компания уже была под временным управлением ГЭХа, но в сентябре прошлого года 83,4% акций были переданы в управление Росимущества. "Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
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192
40
192
40
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5
4.7
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финансы, александр новак, газпром, газпром энергохолдинг, минфин рф
Финансы, Александр Новак, Газпром, Газпром энергохолдинг, Минфин РФ
14:12 18.09.2026 (обновлено: 14:14 18.09.2026)
 
ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния ТГК-2

Федоров: ГЭХ готовит план по улучшению финансового состояния управляемой им ТГК-2

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") находится на финальной стадии по подготовке плана по улучшению финансового состояния управляемой им компанией ТГК-2, заявил РИА Новости гендиректор ГЭХ Денис Федоров.
"Мы, надеюсь, нащупали решение. Сейчас обратились с просьбой доработать его еще месяц", - сказал он, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с планом по улучшению финансового состояния ТГК-2.
Федоров уточнил, что работа по финоздоровлению ТГК-2 идет под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
"В мае было совещание, были даны новые поручения со стороны Александра Валентиновича, со стороны Минфина РФ. Сейчас мы с "Газпромбанком" отрабатываем эти вопросы. У ТГК-2 большой долг перед "Газпромом" и большой долг перед ПСБ", - пояснил он.
В вопросе продажи контрольной доли ТГК- 2 ГЭХу решения принимают Росимущество и Минфин РФ, подчеркнул Федоров.
"Я думаю, что они дождутся нашего плана финансового оздоровления и после этого будут принимать решение", - добавил он.
В начале июня гендиректор ГЭХа Денис Федоров заявлял, что ГЭХ рассматривает приобретение контрольной доли в ТГК-2 при принятии плана финоздоровления компании. Позднее правительство РФ распорядилось заключить с "Центрэнергохолдингом", входящим в ГЭХ, договор на доверительное управление ТГК-2 сроком на 1 год. В конце июня "Газпром" через ГЭХ получил право распоряжаться 83,42% голосов компании.
Ранее компания уже была под временным управлением ГЭХа, но в сентябре прошлого года 83,4% акций были переданы в управление Росимущества.
"Газпром энергохолдинг" - 100% дочерняя компания группы "Газпром", является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов, владеет контрольными пакетами акций "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2. В состав группы входят 77 электростанций установленной мощностью порядка 36 ГВт и 75,2 тысячи Гкал/ч.
 
ФинансыАлександр НовакГазпромГазпром энергохолдингМинфин РФ
 
 
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