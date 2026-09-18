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ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС - 18.09.2026, ПРАЙМ
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ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС
ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС - 18.09.2026, ПРАЙМ
ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС
"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), этот вопрос будет обсуждаться на | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:30+0300
2026-09-18T14:34+0300
антон алиханов
газпром
газпром энергохолдинг
мосэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426760.jpg?1789731277
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, рассказал РИА Новости гендиректор компании Денис Федоров. "Мы на следующей неделе будем рассматривать этот вопрос… Да, планируем подаваться", - сказал он, отвечая на вопрос планирует ли ГЭХ подаваться на КОММод, который пройдет в ноябре. По Федорова, генерирующие компании, которые входят в группу ГЭХ - "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2 - проявляют интерес к программе. "Будем рассматривать предложения компаний, их эффективность", - добавил он. Ранее в сентябре глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий сообщал, что очередной КОММод планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе. Позднее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал журналистам, что министерство ожидает осенью текущего года проведения КОММода и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы. Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
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антон алиханов, газпром, газпром энергохолдинг, мосэнерго
Антон Алиханов, Газпром, Газпром энергохолдинг, Мосэнерго
14:30 18.09.2026 (обновлено: 14:34 18.09.2026)
 
ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС

Федоров: ГЭХ планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, дочка "Газпрома") планирует участвовать в программе по отбору проектов модернизации ТЭС (КОММод), этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, рассказал РИА Новости гендиректор компании Денис Федоров.
"Мы на следующей неделе будем рассматривать этот вопрос… Да, планируем подаваться", - сказал он, отвечая на вопрос планирует ли ГЭХ подаваться на КОММод, который пройдет в ноябре.
По Федорова, генерирующие компании, которые входят в группу ГЭХ - "Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1, ОГК-2 - проявляют интерес к программе.
"Будем рассматривать предложения компаний, их эффективность", - добавил он.
Ранее в сентябре глава Системного оператора Единой энергетической системы ("СО ЕЭС"), главного диспетчера электроэнергетики страны, Федор Опадчий сообщал, что очередной КОММод планируется провести в ноябре, как это отражено в нормативной базе. Позднее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал журналистам, что министерство ожидает осенью текущего года проведения КОММода и допотбора по газовым турбинам на 2029-2031 годы.
Программа конкурентного отбора проектов модернизации тепловой генерации (КОММод) реализуется в России с 2019 года с целью привлечь инвестиции в обновление действующих ТЭС за счет модернизации устаревшего оборудования. Отобранные конкурсной комиссией наиболее эффективные проекты получают господдержку: генерирующие компании за счет с спецнадбавки для промышленных потребителей получают дополнительные платежи, что позволяет окупить инвестиции.
 
Антон АлихановГазпромГазпром энергохолдингМосэнерго
 
 
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