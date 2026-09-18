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В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа
В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа
Полный отказ Евросоюза от газа из России станет ударом для экономики Германии, в особенности, для промышленности, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T05:00+0300
2026-09-18T05:00+0300
газ
германия
норвегия
сша
ес
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Полный отказ Евросоюза от газа из России станет ударом для экономики Германии, в особенности, для промышленности, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. "Нас ждет еще больший рост цен, что ударит по нашей промышленности даже больше, чем по обычным потребителям", - сказал Нимайер. Он подчеркнул, что Германия не может нарастить импорт сжиженного природного газа из Норвегии и США из-за нехватки судов для транспортировки топлива. Кроме того, в стране всего четыре терминала для СПГ, и дополнительным судам пришлось бы буквально выстраиваться в очередь для разгрузки, добавил политик. "Я не знаю, как нам заменить российский газ, который мы в небольшом количестве еще получаем, хоть и дороже, чем раньше. Будет очень тяжело", - подчеркнул Нимайер.
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газ, германия, норвегия, сша, ес
Газ, ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ, США, ЕС
05:00 18.09.2026
 
В Германии рассказали о последствиях отказа от российского газа

Немецкий политик Нимайер: отказ ЕС от российского газа ударит по экономике Германии

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Полный отказ Евросоюза от газа из России станет ударом для экономики Германии, в особенности, для промышленности, рассказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Совет ЕС ранее утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
"Нас ждет еще больший рост цен, что ударит по нашей промышленности даже больше, чем по обычным потребителям", - сказал Нимайер.
Он подчеркнул, что Германия не может нарастить импорт сжиженного природного газа из Норвегии и США из-за нехватки судов для транспортировки топлива. Кроме того, в стране всего четыре терминала для СПГ, и дополнительным судам пришлось бы буквально выстраиваться в очередь для разгрузки, добавил политик.
"Я не знаю, как нам заменить российский газ, который мы в небольшом количестве еще получаем, хоть и дороже, чем раньше. Будет очень тяжело", - подчеркнул Нимайер.
 
ГазГЕРМАНИЯНОРВЕГИЯСШАЕС
 
 
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