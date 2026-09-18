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В Германии выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки
В Германии выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Германии выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки
Цены на морские и прибрежные грузоперевозки существенно выросли в ФРГ из-за продолжающегося конфликта вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива, сообщает... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:38+0300
2026-09-18T12:38+0300
2026-09-18T12:38+0300
бизнес
мировая экономика
иран
ормузский пролив
фрг
destatis
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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Цены на морские и прибрежные грузоперевозки существенно выросли в ФРГ из-за продолжающегося конфликта вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).
"Наиболее заметно выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки: на 20,7% по сравнению со II кварталом 2025 года и на 23,4% по сравнению с I кварталом 2026 года", - говорится в сообщении ведомства.
Destatis уточнил, что рост цен на топливо, вызванный конфликтом вокруг Ирана и блокадой Ормузского пролива, а также дополнительные сборы, взимаемые судоходными компаниями, привели к увеличению стоимости грузовых перевозок.
Отмечается, что также выросли цены на экспедиторские услуги – на 6,2% по сравнению со II кварталом 2025 года и на 4,5% по сравнению с I кварталом 2026 года. В этой отрасли динамика цен также обусловлена увеличением расходов на топливо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
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бизнес, мировая экономика, иран, ормузский пролив, фрг, destatis
Бизнес, Мировая экономика, ИРАН, Ормузский пролив, ФРГ, Destatis
В Германии выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки
Destatis: в Германии резко выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки
БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Цены на морские и прибрежные грузоперевозки существенно выросли в ФРГ из-за продолжающегося конфликта вокруг Ирана и блокады Ормузского пролива, сообщает федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).
"Наиболее заметно выросли цены на морские и прибрежные грузоперевозки: на 20,7% по сравнению со II кварталом 2025 года и на 23,4% по сравнению с I кварталом 2026 года", - говорится в сообщении ведомства.
Destatis уточнил, что рост цен на топливо, вызванный конфликтом вокруг Ирана и блокадой Ормузского пролива, а также дополнительные сборы, взимаемые судоходными компаниями, привели к увеличению стоимости грузовых перевозок.
Отмечается, что также выросли цены на экспедиторские услуги – на 6,2% по сравнению со II кварталом 2025 года и на 4,5% по сравнению с I кварталом 2026 года. В этой отрасли динамика цен также обусловлена увеличением расходов на топливо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.