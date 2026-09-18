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Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум

Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум - 18.09.2026, ПРАЙМ

Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум

Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что готово зарегистрировать и направить делегацию на бизнес-форум Россия-ФРГ-США, который предложил... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:02+0300

2026-09-18T12:02+0300

2026-09-18T12:02+0300

бизнес

россия

германия

берлин

кирилл дмитриев

американская торговая палата

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что готово зарегистрировать и направить делегацию на бизнес-форум Россия-ФРГ-США, который предложил провести спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Мы в подходящий момент зарегистрируем небольшую делегацию для участия в этом форуме и направим ее на мероприятие", - сообщили в Обществе. Объединение также подчеркнуло, что выступление его представителя на форуме возможно после согласования с организатором. Кроме того, в обществе предложили заручиться поддержкой Российско-германской внешнеторговой палаты, чтобы обеспечить участие немецких предпринимателей. Общество германско-российской дружбы (Gesellschaft für Deutsch-Russische Freundschaft) - зарегистрированная в Берлине некоммерческая организация, занимающаяся установлением и поддержанием контактов между Россией и Германией. Общество содействует развитию экономических взаимоотношений и изучению русского языка на территории Германии, а также проводит мероприятия, направленные на изучение истории, культуры и искусства России. Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме РФ-США-Германия, они идут "прямо шквалом", сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее он сообщил, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума, идея была поддержана.

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бизнес, россия, германия, берлин, кирилл дмитриев, американская торговая палата