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Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум
Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум - 18.09.2026, ПРАЙМ
Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум
Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что готово зарегистрировать и направить делегацию на бизнес-форум Россия-ФРГ-США, который предложил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:02+0300
2026-09-18T12:02+0300
бизнес
россия
германия
берлин
кирилл дмитриев
американская торговая палата
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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что готово зарегистрировать и направить делегацию на бизнес-форум Россия-ФРГ-США, который предложил провести спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Мы в подходящий момент зарегистрируем небольшую делегацию для участия в этом форуме и направим ее на мероприятие", - сообщили в Обществе. Объединение также подчеркнуло, что выступление его представителя на форуме возможно после согласования с организатором. Кроме того, в обществе предложили заручиться поддержкой Российско-германской внешнеторговой палаты, чтобы обеспечить участие немецких предпринимателей. Общество германско-российской дружбы (Gesellschaft für Deutsch-Russische Freundschaft) - зарегистрированная в Берлине некоммерческая организация, занимающаяся установлением и поддержанием контактов между Россией и Германией. Общество содействует развитию экономических взаимоотношений и изучению русского языка на территории Германии, а также проводит мероприятия, направленные на изучение истории, культуры и искусства России. Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме РФ-США-Германия, они идут "прямо шквалом", сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее он сообщил, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума, идея была поддержана.
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бизнес, россия, германия, берлин, кирилл дмитриев, американская торговая палата
Бизнес, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Кирилл Дмитриев, Американская торговая палата
12:02 18.09.2026
 
Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум

Общество германско-российской дружбы готово направить делегацию на форум Россия-ФРГ-США

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Общество германско-российской дружбы заявило РИА Новости, что готово зарегистрировать и направить делегацию на бизнес-форум Россия-ФРГ-США, который предложил провести спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Мы в подходящий момент зарегистрируем небольшую делегацию для участия в этом форуме и направим ее на мероприятие", - сообщили в Обществе.
Объединение также подчеркнуло, что выступление его представителя на форуме возможно после согласования с организатором.
Кроме того, в обществе предложили заручиться поддержкой Российско-германской внешнеторговой палаты, чтобы обеспечить участие немецких предпринимателей.
Общество германско-российской дружбы (Gesellschaft für Deutsch-Russische Freundschaft) - зарегистрированная в Берлине некоммерческая организация, занимающаяся установлением и поддержанием контактов между Россией и Германией. Общество содействует развитию экономических взаимоотношений и изучению русского языка на территории Германии, а также проводит мероприятия, направленные на изучение истории, культуры и искусства России.
Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме РФ-США-Германия, они идут "прямо шквалом", сообщал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее он сообщил, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума, идея была поддержана.
 
БизнесРОССИЯГЕРМАНИЯБерлинКирилл ДмитриевАмериканская торговая палата
 
 
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