https://1prime.ru/20260918/germaniya-873448062.html

Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России

Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России - 18.09.2026, ПРАЙМ

Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России

Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T20:12+0300

2026-09-18T20:12+0300

2026-09-18T20:12+0300

газ

берлин

германия

балтийское море

северный поток - 2

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с инициативой о возобновлении поставок недорогого газа через газопровод "Северный поток" и прекращении санкций против России. "Если BSW войдет в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, мы начнем инициативу, чтобы вновь получать недорогой газ через "Северный поток" и прекратить безумные санкции против России", - написала основатель партии Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. По ее словам, на выборах в воскресенье также будет определяться дальнейшее политическое направление как Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, так и Германии в целом. Выборы в палату депутатов Берлина и региональный парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания запланированы на 20 сентября. Взрывы на газопроводах "Северныйпоток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.

берлин

германия

балтийское море

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, берлин, германия, балтийское море, северный поток - 2