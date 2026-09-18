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Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России
Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России
Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T20:12+0300
2026-09-18T20:12+0300
газ
берлин
германия
балтийское море
северный поток - 2
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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с инициативой о возобновлении поставок недорогого газа через газопровод "Северный поток" и прекращении санкций против России. "Если BSW войдет в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, мы начнем инициативу, чтобы вновь получать недорогой газ через "Северный поток" и прекратить безумные санкции против России", - написала основатель партии Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. По ее словам, на выборах в воскресенье также будет определяться дальнейшее политическое направление как Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, так и Германии в целом. Выборы в палату депутатов Берлина и региональный парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания запланированы на 20 сентября. Взрывы на газопроводах "Северныйпоток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
берлин
германия
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40
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газ, берлин, германия, балтийское море, северный поток - 2
Газ, Берлин, ГЕРМАНИЯ, Балтийское море, Северный поток - 2
20:12 18.09.2026
 
Немецкая партия призвала прекратить безумные санкции против России

Вагенкнехт: ССВ намерена добиваться возобновления поставок газа через "Северный поток"

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БЕРЛИН, 18 сен - ПРАЙМ. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (BSW) в случае прохождения в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании намерена выступить с инициативой о возобновлении поставок недорогого газа через газопровод "Северный поток" и прекращении санкций против России.
"Если BSW войдет в земельный парламент Мекленбурга-Передней Померании, мы начнем инициативу, чтобы вновь получать недорогой газ через "Северный поток" и прекратить безумные санкции против России", - написала основатель партии Сара Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
По ее словам, на выборах в воскресенье также будет определяться дальнейшее политическое направление как Мекленбурга-Передней Померании и Берлина, так и Германии в целом.
Выборы в палату депутатов Берлина и региональный парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания запланированы на 20 сентября.
Взрывы на газопроводах "Северныйпоток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. В июне этого года немецкая прокуратура предъявила обвинение украинцу Сергею Кузнецову в координации подрыва. Судебный процесс над Кузнецовым начнется ориентировочно 26 октября.
 
ГазБерлинГЕРМАНИЯБалтийское мореСеверный поток - 2
 
 
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