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Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт
Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт - 18.09.2026, ПРАЙМ
Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт
Турецкий туристический сектор ожидает сложный 2027 год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний, заявил глава Ассоциации... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:03+0300
2026-09-18T17:08+0300
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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкий туристический сектор ожидает сложный 2027 год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний, заявил глава Ассоциации отельеров и туристических операторов Средиземноморского региона (AKTOB) Каан Кашиф Кавалоглу. "Нас ждет сложный год. В 2027 году авиакомпании переложат рост издержек на цены билетов, а нам придется отказаться от целей двузначного роста и бороться за сохранение имеющихся показателей", - заявил Кавалоглу на традиционной встрече AKTOB по оценке ситуации в отрасли, его слова приводит издание Turizmguncel.com. По его словам, на турецкий туризм продолжат влиять конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. При этом глава AKTOB назвал экономические процессы наиболее важным фактором для отрасли. Кавалоглу отметил, что в 2026 году авиакомпании пока не полностью отразили рост расходов в стоимости авиабилетов, однако ожидается изменение ситуации в следующем году. Он подчеркнул, что Турция располагает развитой туристической инфраструктурой и широким ассортиментом туристических продуктов, однако для сохранения конкурентоспособности необходимо развивать новые рынки и направления. Глава AKTOB указал на потенциал культурного, гастрономического, сельского, природного, спортивного туризма, а также искусства и фестивалей. По его мнению, эти направления необходимо превращать в новые поводы для путешествий и туристические впечатления.
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туризм, бизнес, турция
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ
17:03 18.09.2026 (обновлено: 17:08 18.09.2026)
 
Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт

Глава AKTOB Кавалоглу: туриндустрию Турции ждет сложный 2027 год

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкий туристический сектор ожидает сложный 2027 год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний, заявил глава Ассоциации отельеров и туристических операторов Средиземноморского региона (AKTOB) Каан Кашиф Кавалоглу.
"Нас ждет сложный год. В 2027 году авиакомпании переложат рост издержек на цены билетов, а нам придется отказаться от целей двузначного роста и бороться за сохранение имеющихся показателей", - заявил Кавалоглу на традиционной встрече AKTOB по оценке ситуации в отрасли, его слова приводит издание Turizmguncel.com.
По его словам, на турецкий туризм продолжат влиять конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. При этом глава AKTOB назвал экономические процессы наиболее важным фактором для отрасли.
Кавалоглу отметил, что в 2026 году авиакомпании пока не полностью отразили рост расходов в стоимости авиабилетов, однако ожидается изменение ситуации в следующем году.
Он подчеркнул, что Турция располагает развитой туристической инфраструктурой и широким ассортиментом туристических продуктов, однако для сохранения конкурентоспособности необходимо развивать новые рынки и направления.
Глава AKTOB указал на потенциал культурного, гастрономического, сельского, природного, спортивного туризма, а также искусства и фестивалей. По его мнению, эти направления необходимо превращать в новые поводы для путешествий и туристические впечатления.
 
ТуризмБизнесТУРЦИЯ
 
 
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