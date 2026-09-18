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Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт

Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт - 18.09.2026, ПРАЙМ

Туристический сектор Турции ждет сложный 2027 год, заявил эксперт

Турецкий туристический сектор ожидает сложный 2027 год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний, заявил глава Ассоциации... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:03+0300

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АНКАРА, 18 сен - ПРАЙМ. Турецкий туристический сектор ожидает сложный 2027 год на фоне продолжающихся геополитических рисков и роста издержек авиакомпаний, заявил глава Ассоциации отельеров и туристических операторов Средиземноморского региона (AKTOB) Каан Кашиф Кавалоглу. "Нас ждет сложный год. В 2027 году авиакомпании переложат рост издержек на цены билетов, а нам придется отказаться от целей двузначного роста и бороться за сохранение имеющихся показателей", - заявил Кавалоглу на традиционной встрече AKTOB по оценке ситуации в отрасли, его слова приводит издание Turizmguncel.com. По его словам, на турецкий туризм продолжат влиять конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке. При этом глава AKTOB назвал экономические процессы наиболее важным фактором для отрасли. Кавалоглу отметил, что в 2026 году авиакомпании пока не полностью отразили рост расходов в стоимости авиабилетов, однако ожидается изменение ситуации в следующем году. Он подчеркнул, что Турция располагает развитой туристической инфраструктурой и широким ассортиментом туристических продуктов, однако для сохранения конкурентоспособности необходимо развивать новые рынки и направления. Глава AKTOB указал на потенциал культурного, гастрономического, сельского, природного, спортивного туризма, а также искусства и фестивалей. По его мнению, эти направления необходимо превращать в новые поводы для путешествий и туристические впечатления.

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туризм, бизнес, турция