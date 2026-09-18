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Глава Минприроды проголосовал в Москве на выборах в Госдуму

Глава Минприроды проголосовал в Москве на выборах в Госдуму - 18.09.2026, ПРАЙМ

Глава Минприроды проголосовал в Москве на выборах в Госдуму

Глава Минприроды России Александр Козлов проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Москве, сообщила пресс-служба правительства. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T17:18+0300

2026-09-18T17:18+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минприроды России Александр Козлов проголосовал на выборах депутатов Госдумы на избирательном участке в Москве, сообщила пресс-служба правительства. "Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отдал свой голос на выборах также с помощью электронного терминала. Голосование прошло в Московском городском педагогическом университете", - говорится в сообщении в официальном канале правительства РФ на платформе "Макс". Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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