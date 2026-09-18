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В Госдуму внесли проект о снижении налога для производителей мультфильмов
В Госдуму внесли проект о снижении налога для производителей мультфильмов - 18.09.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о снижении налога для производителей мультфильмов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных производителей мультфильмов, следует из ее базы | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:53+0300
2026-09-18T16:53+0300
2026-09-18T16:59+0300
бизнес
технологии
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных производителей мультфильмов, следует из ее базы данных. Документ направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции. Как пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по поручению президента страны ставка налога на прибыль для организаций, которые производят такие картины, будет снижена до 3%. Исходя из текста законопроекта, за налоговые (отчетные) периоды 2027-2031 годов налоговая ставка по налогу таких организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, а в региональные бюджет – 0%. Для получения такой льготы компания должна находиться в реестре организаций, производящих анимационную продукцию, в течение пяти лет. В прошлом году их число таких организаций превысило 70, отметил премьер. Мишустин обратил внимание, что мультфильмы являются особым видом кинематографии, их с удовольствием смотрят граждане всех возрастов. По его словам, правительство рассчитывает, что реализация законопроекта повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов. При этом в кинотеатрах, на телевидении, на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории, добавил премьер. Кроме того, согласно пояснительной записке, снижение ставки по налогу на прибыль для анимационных компаний позволит реинвестировать дополнительную прибыль в проекты для детской и семейной аудитории, а также в замещение программного обеспечения из недружественных стран в условиях санкций. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль, за исключением нормы, которая начнет действовать через год.
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бизнес, технологии, михаил мишустин, госдума
Бизнес, Технологии, Михаил Мишустин, Госдума
В Госдуму внесли проект о снижении налога для производителей мультфильмов
Кабмин внес в Госдуму проект о снижении налога на прибыль для производителей мультфильмов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о снижении с 2027 года ставки налога на прибыль для отечественных производителей мультфильмов, следует из ее базы данных.
Документ направлен на поддержку российских организаций, осуществляющих производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции.
Как пояснял в четверг на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по поручению президента страны ставка налога на прибыль для организаций, которые производят такие картины, будет снижена до 3%. Исходя из текста законопроекта, за налоговые (отчетные) периоды 2027-2031 годов налоговая ставка по налогу таких организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 3%, а в региональные бюджет – 0%.
Для получения такой льготы компания должна находиться в реестре организаций, производящих анимационную продукцию, в течение пяти лет. В прошлом году их число таких организаций превысило 70, отметил премьер.
Мишустин обратил внимание, что мультфильмы являются особым видом кинематографии, их с удовольствием смотрят граждане всех возрастов. По его словам, правительство рассчитывает, что реализация законопроекта повысит инвестиционную привлекательность организаций, которые специализируются на выпуске анимационных фильмов. При этом в кинотеатрах, на телевидении, на онлайн-платформах появится больше российских качественных картин для семейной аудитории, добавил премьер.
Кроме того, согласно пояснительной записке, снижение ставки по налогу на прибыль для анимационных компаний позволит реинвестировать дополнительную прибыль в проекты для детской и семейной аудитории, а также в замещение программного обеспечения из недружественных стран в условиях санкций.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль, за исключением нормы, которая начнет действовать через год.