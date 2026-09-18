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В ГД внесли проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах
В ГД внесли проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах - 18.09.2026, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести понятие многофункциональных зон дорожного сервиса и разрешить размещение мобильных... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:09+0300
2026-09-18T17:14+0300
бизнес
россия
госдума
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести понятие многофункциональных зон дорожного сервиса и разрешить размещение мобильных объектов обслуживания в местах отдыха вдоль автомобильных дорог, документ доступен в думской электронной базе. Согласно документу, вводится определение мобильных (передвижных) объектов дорожного сервиса - транспортных средств (автолавки, автомагазины, автоцистерны и другие), специально оснащенных оборудованием для обслуживания участников дорожного движения. Также закрепляется понятие многофункциональной зоны - территории для размещения не менее двух объектов сервиса разных видов. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера разработана во исполнение поручений президента РФ. Уточняется, что размещение объектов в составе многофункциональных зон позволит уменьшить количество примыканий к дорогам, снизить затраты владельцев и повысить пропускную способность. Кроме того, использование площадок отдыха для мобильных объектов, по мнению правительства, даст возможность малому и среднему бизнесу работать вдоль трасс без капитальных затрат. Как указывают авторы, реализация закона будет способствовать комплексному развитию дорожного сервиса, упрощению процедуры размещения объектов для инвесторов и расширению возможностей для автомобильного туризма. Проектом предлагается внести изменения в законы "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" и "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
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бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Госдума
17:09 18.09.2026 (обновлено: 17:14 18.09.2026)
 
В ГД внесли проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах

Кабмин внес в Госдуму проект о многофункциональных зонах дорожного сервиса на трассах

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести понятие многофункциональных зон дорожного сервиса и разрешить размещение мобильных объектов обслуживания в местах отдыха вдоль автомобильных дорог, документ доступен в думской электронной базе.
Согласно документу, вводится определение мобильных (передвижных) объектов дорожного сервиса - транспортных средств (автолавки, автомагазины, автоцистерны и другие), специально оснащенных оборудованием для обслуживания участников дорожного движения. Также закрепляется понятие многофункциональной зоны - территории для размещения не менее двух объектов сервиса разных видов.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера разработана во исполнение поручений президента РФ. Уточняется, что размещение объектов в составе многофункциональных зон позволит уменьшить количество примыканий к дорогам, снизить затраты владельцев и повысить пропускную способность. Кроме того, использование площадок отдыха для мобильных объектов, по мнению правительства, даст возможность малому и среднему бизнесу работать вдоль трасс без капитальных затрат.
Как указывают авторы, реализация закона будет способствовать комплексному развитию дорожного сервиса, упрощению процедуры размещения объектов для инвесторов и расширению возможностей для автомобильного туризма.
Проектом предлагается внести изменения в законы "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" и "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
 
БизнесРОССИЯГосдума
 
 
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