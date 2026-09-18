https://1prime.ru/20260918/gretsija-873441743.html

В Греции предупредили о тяжелой зиме из-за топливного кризиса

В Греции предупредили о тяжелой зиме из-за топливного кризиса - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Греции предупредили о тяжелой зиме из-за топливного кризиса

Греция столкнется с тяжелой зимой из-за топливного кризиса, спровоцированного международными потрясениями на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр страны... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:13+0300

2026-09-18T18:13+0300

2026-09-18T18:15+0300

газ

мировая экономика

греция

ближний восток

украина

кириакос мицотакис

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873441743.jpg?1789744542

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Греция столкнется с тяжелой зимой из-за топливного кризиса, спровоцированного международными потрясениями на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. "Нас ожидает сложная зима. Мы находимся в условиях беспрецедентных геополитических потрясений. Война на Украине продолжается с неизменной интенсивностью, кризис на Ближнем Востоке не демонстрирует признаков урегулирования и, к сожалению, из-за боевых действий в Красном море оказывается еще большее давление на цену нефти", - сказал он на встрече с греческим президентом Константиносом Тасуласом, текст речи приводит канцелярия премьера. По словам главы правительства, в Греции особую трудность могут испытать северные регионы страны, где потребность в топливе для отопления выше. При этом из-за правил ЕС у властей сейчас нет возможности снизить налоговую нагрузку, не сокращая другие расходы или не повышая отдельные сборы. В связи с этим Мицотакис планирует поднять на Европейском совете вопрос о временном снижении спецналога из-за кризисной ситуации. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

греция

ближний восток

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, греция, ближний восток, украина, кириакос мицотакис, ес