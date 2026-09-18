https://1prime.ru/20260918/gsm-873426845.html
Аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением ГСМ, заявил Минсельхоз
Аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением ГСМ, заявил Минсельхоз - 18.09.2026, ПРАЙМ
Аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением ГСМ, заявил Минсельхоз
Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами (ГСМ), заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:31+0300
2026-09-18T14:31+0300
2026-09-18T14:31+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873426845.jpg?1789731109
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением горюче-смазочными материалами (ГСМ), заявила журналистам глава Минсельхоза Оксана Лут. "Фактические сложности с горюче-смазочными материалами мы решаем. Все находится на постоянном контроле. Здесь особых перебоев сейчас мы не испытываем", - сказала она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением ГСМ, заявил Минсельхоз
Глава Минсельхоза Лут: российские аграрии не испытывают особых перебоев с обеспечением ГСМ