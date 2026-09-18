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Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:09+0300
2026-09-18T17:09+0300
2026-09-18T17:09+0300
сельское хозяйство
общество
оксана лут
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САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на раскопках в Золотаревском городище.
В пятницу Лут посещает агропромышленные объекты Пензенской области. Также она провела рабочую встречу с главой региона.
"По случаю визита Оксаны Николаевны Лут в Пензенскую область с особой теплотой вручил ей памятный мешочек с зерном урожая 1237 года. Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
На видеозаписи, опубликованной в канале губернатора, Лут призналась, что такого памятного подарка ей еще никто не дарил.
Золотаревское городище - это памятник археологии VIII-XIII веков федерального значения. Ученые ведут там археологические раскопки. На его месте власти региона планируют создать историко‑природный музей‑заповедник.
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сельское хозяйство, общество , оксана лут
Сельское хозяйство, Общество , Оксана Лут
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном
Мельниченко подарил министру сельского хозяйства Лут мешочек с зерном урожая 1237 года
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на раскопках в Золотаревском городище.
В пятницу Лут посещает агропромышленные объекты Пензенской области. Также она провела рабочую встречу с главой региона.
"По случаю визита Оксаны Николаевны Лут в Пензенскую область с особой теплотой вручил ей памятный мешочек с зерном урожая 1237 года. Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
На видеозаписи, опубликованной в канале губернатора, Лут призналась, что такого памятного подарка ей еще никто не дарил.
Золотаревское городище - это памятник археологии VIII-XIII веков федерального значения. Ученые ведут там археологические раскопки. На его месте власти региона планируют создать историко‑природный музей‑заповедник.