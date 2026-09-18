Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном - 18.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260918/gubernator-873437022.html
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном - 18.09.2026, ПРАЙМ
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:09+0300
2026-09-18T17:09+0300
сельское хозяйство
общество
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873437022.jpg?1789740544
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на раскопках в Золотаревском городище. В пятницу Лут посещает агропромышленные объекты Пензенской области. Также она провела рабочую встречу с главой региона. "По случаю визита Оксаны Николаевны Лут в Пензенскую область с особой теплотой вручил ей памятный мешочек с зерном урожая 1237 года. Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты", - написал глава региона в канале на платформе "Макс". На видеозаписи, опубликованной в канале губернатора, Лут призналась, что такого памятного подарка ей еще никто не дарил. Золотаревское городище - это памятник археологии VIII-XIII веков федерального значения. Ученые ведут там археологические раскопки. На его месте власти региона планируют создать историко‑природный музей‑заповедник.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, общество , оксана лут
Сельское хозяйство, Общество , Оксана Лут
17:09 18.09.2026
 
Пензенский губернатор подарил министру сельского хозяйства мешочек с зерном

Мельниченко подарил министру сельского хозяйства Лут мешочек с зерном урожая 1237 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
САРАТОВ, 18 сен - ПРАЙМ. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подарил министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут мешочек с зерном урожая 1237 года, найденный археологами на раскопках в Золотаревском городище.
В пятницу Лут посещает агропромышленные объекты Пензенской области. Также она провела рабочую встречу с главой региона.
"По случаю визита Оксаны Николаевны Лут в Пензенскую область с особой теплотой вручил ей памятный мешочек с зерном урожая 1237 года. Оно удивительным образом сохранилось в зерновой яме на территории Золотаревского городища - памятника археологии, который продолжают изучать пензенские специалисты", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
На видеозаписи, опубликованной в канале губернатора, Лут призналась, что такого памятного подарка ей еще никто не дарил.
Золотаревское городище - это памятник археологии VIII-XIII веков федерального значения. Ученые ведут там археологические раскопки. На его месте власти региона планируют создать историко‑природный музей‑заповедник.
 
Сельское хозяйствоОбществоОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала