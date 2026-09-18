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ХК "Лада" обязался выплатить "Старвею" около 114 миллионов рублей
ХК "Лада" обязался выплатить "Старвею" около 114 миллионов рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ
ХК "Лада" обязался выплатить "Старвею" около 114 миллионов рублей
Тольяттинское АНО "Хоккейный клуб "Лада" обязалось выплатить московскому ООО "Старвэй" около 114 миллионов рублей по мировому соглашению, утвержденному... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T13:54+0300
2026-09-18T13:54+0300
2026-09-18T13:54+0300
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Тольяттинское АНО "Хоккейный клуб "Лада" обязалось выплатить московскому ООО "Старвэй" около 114 миллионов рублей по мировому соглашению, утвержденному арбитражным судом Москвы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стороны пришли к договоренностям в деле по иску "Старвэя" о взыскании с ХК "Лада" более 147 миллионов рублей по двум договорам – агентскому 2025 года и оказания услуг 2023 года.
По условиям соглашения, истец отказал от части требований, остальную часть – более 98 миллионов рублей основного долга и более 15 миллионов рублей пени – ответчик должен выплатить шестью неравными платежами до конца года.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Старвэй" - "деятельность туристических агентств".
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бизнес, россия
ХК "Лада" обязался выплатить "Старвею" около 114 миллионов рублей
ХК "Лада" обязался выплатить "Старвею" около 114 миллионов рублей по мировому соглашению
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Тольяттинское АНО "Хоккейный клуб "Лада" обязалось выплатить московскому ООО "Старвэй" около 114 миллионов рублей по мировому соглашению, утвержденному арбитражным судом Москвы, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Стороны пришли к договоренностям в деле по иску "Старвэя" о взыскании с ХК "Лада" более 147 миллионов рублей по двум договорам – агентскому 2025 года и оказания услуг 2023 года.
По условиям соглашения, истец отказал от части требований, остальную часть – более 98 миллионов рублей основного долга и более 15 миллионов рублей пени – ответчик должен выплатить шестью неравными платежами до конца года.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности ООО "Старвэй" - "деятельность туристических агентств".