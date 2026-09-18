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Эксперт рассказал, как ИИ помогает шахтерам

Эксперт рассказал, как ИИ помогает шахтерам - 18.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как ИИ помогает шахтерам

Искусственный интеллект помогает прогнозировать риски обвалов и оползней на горнодобывающих предприятиях, заявил младший научный сотрудник Китайской академии... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T16:59+0300

2026-09-18T16:59+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект помогает прогнозировать риски обвалов и оползней на горнодобывающих предприятиях, заявил младший научный сотрудник Китайской академии геологических наук Хуан Лэйлэй. Конференция ШОС по лучшим практикам недропользования проходит в Москве 17-18 сентября. "В сочетании с численным моделированием мы реализовали интеллектуальное прогнозирование риска обвалов или оползней. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта мы получили прекрасный результат", - сказал он на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. По его словам, в качестве входных данных использовались данные деформации с радаров для мониторинга склонов, а также такие параметры, как рельеф, данные литологии и минералогии. Хуан Лэйлэй отметил высокую эффективность использования искусственного интеллекта для раннего предупреждения обвалов на шахтах, однако подчеркнул, что ИИ все же пока не может полностью заменить человека в этой области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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